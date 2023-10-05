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經濟

港交所推平台 提高滬深港通結算效率

【明報專訊】港交所（0388）昨公布推出滬深港通交易結算加速平台HKEX Synapse（Synapse），一個允許多方共同處理結算後流程的創新綜合平台，利用最新技術來提高結算後流程的市場效率和透明度。作為滬深港通的最新優化措施，Synapse將於10月9日推出，通過DAML智能合約技術，將交易後工作流程標準化及簡化，提高營運效率和透明度，同時降低結算風險。

下周一推出 降結算風險

Synapse將以往的分步式順序流程改成為可讓所有市場參與者同時參與並分享信息的流程，提升整個結算流程效率和透明度。資產管理機構、證券經紀、託管機構和結算參與者等將受惠於數據的實時更新，提高處理滬深港通交易後業務的能力和效率。作為一項自選服務，Synapse可以支持參與滬深股通的機構投資者更好地管理在不同時區的交易後運作，尤其是方便他們滿足內地證券市場的T+0結算要求。

可滿足內地T+0結算要求

HKEX Synapse將與美國證券存管結算公司（DTCC）的機構交易處理（Institutional Trade Processing） 服務連接。通過整合，DTCC將自動向Synapse平台發送結算要求，從而簡化交易確認和結算通知流程，全球投資者和港交所參與者將受惠於由此在Synapse平台上達成的跨境交易集中配對。

今年早前推出的滬深港通優化措施，包括每年增加10天左右的滬深港通交易天數，以及滬深股通北向交易可投資股份擴容，增加1000多隻A股供國際投資者交易。港交所資料顯示，今年第二季，滬深股通北向交易的日均成交額折合約1325億港元，按年增逾一成。

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