大灣區航空：明年機隊倍增至8架 暑假載客率七成至八成 馬尼拉航線最快11月初啟航

冀盡快建立北京上海成都航線

大灣區航空提供東京、大阪和台灣等的港人熱門航點，許漢忠表示，有意透過增加熱門航點班次以加強競爭力，例如日本航線，但他指日本機場同樣面對勞動力短缺問題，拖慢增加相關航班次數的步伐。另該公司仍未開設往內地城市的航線，他稱現時客機數量有限，望盡快建立往內地一線城市如北京、上海和成都等航線，其後擴展至二線城市。

灣航機隊數量方面，他表示，公司現有4架波音737-800客機，將於明年上半年前再增加4架，料2027年客機數目合計為23架。至於今年3月初訂購的15架波音737-9 MAX客機，他指將於明年8月開始交付。公司亦承諾採購不少於5架波音787大型機，但他認為要待公司地區航線有一定規模及基礎才開始採購。

珠三角招聘空服 應對本地人手短缺

疫後全球航空公司面對人手短缺問題，許漢忠指疫情期間逾千名機師被裁，部分外籍機師不願回港而轉其他地方工作，另部分轉往其他工種後不再重回航空業，公司將繼續在國際市場招聘有經驗機師。空中服務員方面，部分會從珠三角招聘，以應對本地人手短缺情况。該公司目前僱用約50個機師，分別來自東南亞、歐洲、香港和中國內地等地區。他續稱，港府外勞輸入政策為航空運輸業帶來幫助，並冀望政府進一步推出措施，扶持新興航空公司發展，例如航權分配的優先權。

大灣區航空由東海航空董事長黃楚標創辦，於去年2月獲發牌照後，至今經營航線有往返曼谷、東京、大阪、台北、首爾和胡志明市等城市。現時，香港有4家經營客運服務的航空公司，包括國泰航空（0293）及旗下香港快運、香港航空及大灣區航空。

明報記者 黃志偉