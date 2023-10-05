明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大灣區航空：明年機隊倍增至8架 暑假載客率七成至八成 馬尼拉航線最快11月初啟航

【明報專訊】大灣區航空（Greater Bay Airlines）由去年啟航至今逾一年，行政總裁許漢忠表示，公司航班載客率於暑假期間有七成至八成，並指往菲律賓馬尼拉的航線正式獲批，有望最快今年11月初啟航，但具體詳情有待確定。他又指目前機隊規模有4架，至明年上半年前再增加4架，令機隊規模倍增；及至2027年客機數目將可增至23架。

冀盡快建立北京上海成都航線

大灣區航空提供東京、大阪和台灣等的港人熱門航點，許漢忠表示，有意透過增加熱門航點班次以加強競爭力，例如日本航線，但他指日本機場同樣面對勞動力短缺問題，拖慢增加相關航班次數的步伐。另該公司仍未開設往內地城市的航線，他稱現時客機數量有限，望盡快建立往內地一線城市如北京、上海和成都等航線，其後擴展至二線城市。

灣航機隊數量方面，他表示，公司現有4架波音737-800客機，將於明年上半年前再增加4架，料2027年客機數目合計為23架。至於今年3月初訂購的15架波音737-9 MAX客機，他指將於明年8月開始交付。公司亦承諾採購不少於5架波音787大型機，但他認為要待公司地區航線有一定規模及基礎才開始採購。

珠三角招聘空服 應對本地人手短缺

疫後全球航空公司面對人手短缺問題，許漢忠指疫情期間逾千名機師被裁，部分外籍機師不願回港而轉其他地方工作，另部分轉往其他工種後不再重回航空業，公司將繼續在國際市場招聘有經驗機師。空中服務員方面，部分會從珠三角招聘，以應對本地人手短缺情况。該公司目前僱用約50個機師，分別來自東南亞、歐洲、香港和中國內地等地區。他續稱，港府外勞輸入政策為航空運輸業帶來幫助，並冀望政府進一步推出措施，扶持新興航空公司發展，例如航權分配的優先權。

大灣區航空由東海航空董事長黃楚標創辦，於去年2月獲發牌照後，至今經營航線有往返曼谷、東京、大阪、台北、首爾和胡志明市等城市。現時，香港有4家經營客運服務的航空公司，包括國泰航空（0293）及旗下香港快運、香港航空及大灣區航空。

明報記者 黃志偉

相關字詞﹕許漢忠 大灣區航空

上 / 下一篇新聞