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經濟

港股今年回購狂潮 官媒：金額達809億

【明報專訊】港股自2021年見頂回落後持續低迷，多家本港上市公司更重鎚連續3年回購。據官媒《證券時報》統計，2023年以來港股出現回購狂潮，金額已經達到809億元，暫時已相當於2022年全年回購金額1024億元的79%，2021年回購額則達381億元，已是港股連續3年加碼回購。

報道引用Wind統計數據分析，指今年以來共有156家港股公司回購。從回購金額來看，「股王」騰訊（0700）今年以來已86次回購，金額合計313.6億元，佔港股總回購額的39%，其次為友邦保險（1299）的135次回購，回購金額201.8億元，佔總回購額25%，單計這兩家公司已佔總回購額的64%。

騰訊友邦回購額佔整體64%

不過企業持續出手回購未見得能支持股價，報道統計了156家回購的公司卻是「蝕多賺少」，僅有41家回購均價低於現價。其中帳面虧損最多的是友邦，回購平均價是80元，股份現價約62.9元，帳面暫虧損達43億元；其次是騰訊，帳面暫虧損36.4億元。據友邦及騰訊昨披露，友邦昨再斥1.34億元回購205.8萬股，騰訊亦再以4.01億元回購135萬股。

此前，恒生指數公司表示，2022年高企的股份回購趨勢一直延續到2023年，預計2023年年度回購金額可能達到929億元，是前5年年度平均水平的3.9倍。高水平的回購金額或能反映出企業認為其在香港上市的股票被低估，促使其在期內「逢低買入」。

分析：投資者憂掉入「估值陷阱」

不過，報道引述行業研究策略分析師Marvin Chen指出，回購增加意味着「低估值和相對價值兼具」，也具補償和減輕股票拋售壓力，但亦包含管理層缺乏如何使用資金進行擴張或多元化思路的因素。

不過，亦有多名分析師表示，雖然明知港股估值廉宜，但投資者也擔心掉入到「估值陷阱」中，因為港股流動性如果沒有得到根本好轉，再廉宜的估值也不適合佈局。

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