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經濟

金管局貼現窗投放5.48億

【明報專訊】9月底季結過後港元拆息繼續回落，昨日1個月期以上拆息皆回落至5厘以下，不過本周二（3日）金管局仍透過貼現窗拆出5.48億元資金。銀行體系總結餘剩餘約450億元，上季貼現窗拆出180.79億元，為2019年第四季以來最多，有交易員指出，近月同業拆借市場資金較為緊張，與息率趨升，各行收緊額度不無關係。

港元1個月拆息回落至5厘以下

據金管局數據，昨日貼現窗沒有拆出隔夜資金。昨日港元隔夜拆息下跌2.84點子（1厘等於100點子）至4.62417厘，連續第三日回落，至約3周新低。與銀行按息相關的1個月拆息下跌19.27點子至4.92595厘，為9月12日以來再次跌至5厘以下，低於美元1個月SOFR期貨40點子，較周二擴14點子。3個月拆息跌6.92點子至5.02589厘，12個月拆息跌1.76點子至5.46179厘，仍在5厘以上。

離岸人幣昨晚回穩至7.313

美國核心通脹放緩幅度不明顯，經濟數據偏強，利率貨幣市場預期美國或要延至明年6月才開始減息，昨日10年期美國國債孳息率一度高見4.88厘，創16年新高，港息高企時間亦較市場預期為長。9月季結過後，銀行港元定期利率未有如過去快速回落，昨日匯豐的6個月和3個月定期利率，仍維持在季結前最高4.5厘和4.3厘。

截至晚上9時，美元指數自107點的11個月高位回調至106.54點，港匯亦回升至7.82水平，升33點子至7.8289。

近期美元強勢，離岸人民幣月初再跌穿7.3，昨晚回穩上升55點子至7.313。內地黃金周長假，在岸市場休市，沒有人行中間價指引，華僑銀行報告指市傳離岸人民幣現貨市場有美元沽盤支持人民幣匯價，不過離岸人民幣流動性未見進一步收緊。短期內由於美元持續强勢，該行估計人民幣將繼續受壓。

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