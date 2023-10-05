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經濟

星展：A股港股轉勢 取決內企定價能力等

【明報專訊】星展集團高級投資策略師楊政齡表示，中國內地及香港股市轉勢取決於中國企業的定價能力、資金流動及政策推動。他認為現時中國企業的定價能力較弱，中國生產者物價指數（PPI）亦維持低位，影響企業盈利能力；資金流動方面，他指中國這1至2年間的資金流動量小，中國股票以及其他資產亦見資金淨流出。楊政齡稱中國股票雖然估值划算，但投資者會就整體宏觀因素，以決定其投資策略，投資者認為其他國家的公司有更好的定價能力，以及公司盈利增長率，從而轉移資產到其他國家投資。

美聯儲或完成加息

另外，星展發表第四季CIO報告指出，雖然美國食品及能源方面通脹較嚴重，但美國通脹已由去年的9%減至目前3%，美聯儲局或已完成加息，並有足夠空間暫停加息。以3個月及1年投資為期，該行分別給予美國股市「中性」及「超配」評級，同樣以3個月及1年期計，日本以外亞洲股市則給予「超配」評級。

渣打：未來一年美衰退機率降至55%

渣打財富管理辦公室發表報告，預計美聯儲局將在今年剩餘時間維持利率不變，以評估一系列異常迅速加息的影響，而明年第三季度則會減息75個點子。渣打因應美國消費持續強勁、製造業及住宅的私人投資增加，以及受惠於疫情期間創紀錄的財政刺激，將未來一年美國衰退機會率降至55%，並將衰退可能發生的時間推遲至明年第二季。該行指科技行業復蘇、公司利潤率具彈性，以及資金流入增加，因此上調美股至「超配」評級。中國方面，渣打表示中國出口及房地產行業作為經濟兩大增長引擎亦開始放緩，預計半年至一年內中國將採取針對性的財政措施，特別是支持地方政府財政的措施。

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