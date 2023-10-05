恒指再跌135點 缺北水成交額不足600億

市場人士預期，恒指跌破17,300點關後，相信後市要跌至16,800點才見反彈，北水重臨前，成交將維持500億、600億元水平。

恒指低開64點已是全日高位，隨即反覆向下，午後美國30年期債息一度升破5厘，拖累恒指最多跌237點至17,094點，最終收市跌135點，報17,195點；國指跌66點，報5882點，為11個月收市新低；科指挫65點，收報3752點，見4個月收市新低。

日韓股市齊跌 港股「跑贏」亞洲主要股市

港股跌幅不足0.8%，相對「跑贏」亞洲主要股市，日本及韓國股市昨齊挫逾2%，主要因日前日圓兌每美元曾跌穿150心理關口，日經平均指數連跌第5個交易日，收市跌711點或2.2%，為兩個月以來最大單日跌幅，韓國股市及台灣加權指數亦分別跌2.4%及1.1%。

科技股疲弱，騰訊（0700）跌1%、阿里巴巴（9988）跌1.6%、美團（3690）創始人王興突然清空個人微博所有內容，股價跌2.8%，三股成昨日跌市主要「元兇」，百度集團（9888）挫逾4%，是表現最差藍籌；歐盟啟動對中國電動車反補貼調查，比亞迪（1211）跌3.1%，小鵬汽車（9868）跌3.9%。

前日捱沽的本地地產股反彈，新世界（0017）升2.7%，新地（0016）升2%，恒地（0012）升1.6%，為升幅最大的3隻藍籌；友邦（1299）硬淨，昨再升1.5%，匯控（0005）被大摩唱好30日股價跑贏大市，微跌不足0.1%。

分析：恒指跌至16800點才反彈

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，美債息高企及憂慮日圓加息，令恒指跌跌穿17,300點，短期內勢破17,000點，16,800點為下一個牛證重貨區，相信大市會跌落16,800點的去年11月低位才有反彈。她又指近月北水約佔大市成交25%，以此計算，昨日乏北水下成交屬正常，估計今星期成交仍維持500億、600億元左右。