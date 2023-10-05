明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

美孚業主持貨8年 損手逾一成

【明報專訊】踏入10月，二手市場依然不乏蝕讓個案；十大指標屋苑之一的荔枝角美孚新邨，以及九龍灣上車屋苑淘大花園，雙雙錄得10月首宗成交，其中美孚新邨有單位，以低銀行估價8%沽出，料原業主實蝕逾67萬元離場。

香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨2期百老匯街28號中層B室，實用534方呎，現則為3房，原業主今年6月以708萬元放盤，累減158萬元或22%，終以550萬元、實呎10,300元沽出；據本地大型銀行網上估價顯示，上述單位平均估值為598萬元，意味是次成交低銀行估價約48萬元或8%。

淘大兩房450萬沽 呎售1.2萬

上述原業主2015年4月以588萬元購入，持貨8年，帳面蝕38萬元或6.5%，若連使費計，或實蝕逾67萬元或11%。

雖然整體二手市况淡靜，有上車客趁機入市；中原高級資深區域營業經賴仲軒稱，淘大花園新錄兩房成交，為N座低層7室，實用368方呎，望內街景，原業主叫價490萬元，經議價後減價40萬元或8%，以450萬元易手，實呎12,228元，新買家為同區上車客；原業主2009年7月以178.8萬元購入，持貨14年，帳面賺逾271萬元或1.5倍。

將中兩房售638萬 低估價8%

市場憧憬施政報告或有利好消息出台，亦吸引買家入市，其中將軍澳中心本月暫錄兩宗二手成交。

香港置業區域營業董事范文濤指，將軍澳中心第9座高層B室，實用436方呎兩房戶，原業主以820萬元放盤，經4次議價後累減182萬元或22%，以638萬元易手，實呎14,633元；據本地大型銀行網上估價顯示，上述單位平均估值為693萬元，意味是次成交價低銀行估價約55萬元或8%；原業主2014年6月以約455萬元購入，持貨9年，帳面賺約183萬元或四成。

[香港地產]

相關字詞﹕將軍澳中心 淘大花園 美孚新邨

上 / 下一篇新聞

本財年賣地補價收益156億 達標18% 今季項目涉3200伙 市建局港鐵成主力
本財年賣地補價收益156億 達標18% 今季項目涉3200伙 市建局港鐵成主力
發展局：空置率逾一成 「緩推」商業地
發展局：空置率逾一成 「緩推」商業地
粉嶺洋房華第部署招標推售
粉嶺洋房華第部署招標推售
莊士斥4000萬 購嘉咸街地舖
莊士斥4000萬 購嘉咸街地舖
上市公司商會：減印花稅屬小修小補 指歐美資金不太來港 須拓中東資金
上市公司商會：減印花稅屬小修小補 指歐美資金不太來港 須拓中東資金
恒指再跌135點 缺北水成交額不足600億
恒指再跌135點 缺北水成交額不足600億
星展：A股港股轉勢 取決內企定價能力等
星展：A股港股轉勢 取決內企定價能力等
金管局貼現窗投放5.48億
金管局貼現窗投放5.48億
港股今年回購狂潮 官媒：金額達809億
港股今年回購狂潮 官媒：金額達809億
菜鳥委任大摩為IPO整體協調人
菜鳥委任大摩為IPO整體協調人
大灣區航空：明年機隊倍增至8架 暑假載客率七成至八成 馬尼拉航線最快11月初啟航
大灣區航空：明年機隊倍增至8架 暑假載客率七成至八成 馬尼拉航線最快11月初啟航
靄華港鐵尖東站首設當押店
靄華港鐵尖東站首設當押店
港交所推平台 提高滬深港通結算效率
港交所推平台 提高滬深港通結算效率
安盛：內地客續回流 整體業務料持續增長
安盛：內地客續回流 整體業務料持續增長
中駿銀團貸款到期未還 4境外美元債停牌
中駿銀團貸款到期未還 4境外美元債停牌
聯合國貿發會議倡央行放寬2%通脹目標
聯合國貿發會議倡央行放寬2%通脹目標
積金局：今年4至8月拖欠供款個案增4%
積金局：今年4至8月拖欠供款個案增4%
美「小非農」職位增長放緩 市場加息預期降溫 下月加息概率降至兩成
美「小非農」職位增長放緩 市場加息預期降溫 下月加息概率降至兩成
美聯儲線人：長債息飈 威脅軟着陸
美聯儲線人：長債息飈 威脅軟着陸
日圓兌美元149徘徊 日官方未透露曾否干預匯市
日圓兌美元149徘徊 日官方未透露曾否干預匯市
張兆聰：恒指長期走勢差 維持有反彈無上升
張兆聰：恒指長期走勢差 維持有反彈無上升
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：貓眼娛樂料11.3元有阻力
技術取勝：貓眼娛樂料11.3元有阻力
劉思明：高息環境 生科股仍具承接力
劉思明：高息環境 生科股仍具承接力
周顯：「鈔能力」抗絕症
周顯：「鈔能力」抗絕症
湯文亮：想長命百歲 要做收租佬
湯文亮：想長命百歲 要做收租佬
美聯旺舖江靜明：夜繽紛暫屬利好 舖市最快明年復蘇
美聯旺舖江靜明：夜繽紛暫屬利好 舖市最快明年復蘇
8月促成3宗逾億元成交 賺佣金近千萬
8月促成3宗逾億元成交 賺佣金近千萬