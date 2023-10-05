本財年賣地補價收益156億 達標18% 今季項目涉3200伙 市建局港鐵成主力

明報記者 林尚民

港府今個財年首兩季度（4至9月），只推出3幅住宅官地招標，其中荃灣油柑頭首置項目流標收場，由房協接手，上月售出啟德住宅地皮，以每方呎樓面地價5392元售出，為區內9年半新低，7月售出的堅尼地城住宅地，每方呎樓面地價7070元，為港島區21年新低，兩項目只為庫房帶來70.7億元收益，較上年度同期的約95億大減26%。

即使連同補地價項目，如新地（0016）元朗東成里約23億元補地價，以及新世界（0017）粉嶺北市傳約35億元補地價等，合共約156億元。資料顯示，財政司長陳茂波今年初公布財政預算案時，預計今個年度賣地收益達850億元；換言之，迄今政府賣地收益只達標18%。

甯漢豪：地價收入向來不確定

甯漢豪昨日稱，地價收入向來不確定，如供應來源、位置及市况等，過去不同年度，賣地收入都有高有低，可以比原先預算低很多，過去歷史數據容易看到，故將以平常心處理。

事實上，港府本季（10月至12月）只推出1幅位於大嶼山長沙的住宅官地，預計可建110伙；期內港鐵將推出東涌東站1期，料可建約1200伙，而市區重建局擬推兩個項目，分別位處九龍城啟德道/沙浦道、土瓜灣盛德街/馬頭涌道項目，預計可建約1450伙，連同7個私人重建項目，料涉約440伙，即本季度新增私宅涉約3200伙。

甯續稱，若連同首兩季，新增住宅約10,150伙，接近今年度目標1.29萬伙約80%，料全年達標樂觀。綜合各大測量師行，上述長沙地估值約1.93億至7.3億元，以預計可建樓面約8.18萬方呎計，每方呎樓面價約2360至9000元，預計將作低密度豪宅發展。

港鐵東涌東站1期明日截意向

另港鐵東涌東站1期將於明日截收意向，美聯測量師行董事林子彬表示，若以每方呎樓面價3000元計，項目地皮估值約23.5億元。另外，市建局九龍城啟德道/沙浦道項目，以每方呎樓面地價7500元計，地皮估值約38.89億元；盛德街項目若以每方呎樓面價7000元計，地皮估值約29.04億元。

分析：賣地不達標 庫房有隱憂

美聯首席分析師劉嘉輝認為，目前賣地收入僅佔全年目標約18%，估計全年要達標難度極高。中原測量師張競達指出，現時樓市下行，本財年賣地收入只達全年預測一成多，明顯落後目標，持續下去將對庫房收入造成隱憂。

[香港地產]