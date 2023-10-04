明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

投資策略

湯文亮：港人往內地消費 間接穩住港樓市

【明報專訊】雖然現在市場傳出政府考慮撤辣，但仍然有不少人話，就算政府撤辣都冇用，香港人都不熱中買香港樓，寧願留返啲錢去深圳消費，甚至在內地買樓，但大家可能唔知道，在兜兜轉轉之下，香港樓竟然間接由香港人買返。

我有一個在深圳做飲食業的老友在香港以公司股權形式轉讓買了樓，雖然唔使畀辣招印花稅，但仍然覺得很奇怪，點解老友會在香港KOL一致唱淡樓市之下買樓。老友話賺得香港人錢要在香港花多少，否則對唔住香港人，老友說話令不少港人摸不着頭腦，但我知道老友的意思。

近日報章經常提及香港人去深圳消費，使費比香港平了不少，不過，殺頭生意有人做，蝕本生意冇人做，做香港人生意的內地人一定有錢賺，當中有不少好似我老友一樣，賺得香港人的錢就會返香港消費，甚至買層樓，無形中穩住香港樓市。所以，我們應該多謝回內地消費的香港人，他們口中雖然唱淡香港，但間接支持香港樓市。

內地經商賺港人錢 回港買樓

我相信去深圳消費的香港人，發夢都想唔到在深圳賺他們錢的人竟然在香港買樓。我問老友香港樓價明顯比深圳高，又點會在香港買樓。老友話雖然樓價高一些，但買得放心，即使樓市疲弱，香港地產商亦不會要錢唔要貨的心態劈價促銷，亦不會出現爛尾樓，令到買樓的人不用擔心地產商自己的財務問題而令到買樓的人有所損失。至於樓價正常升跌，就要睇買樓人士眼光是否精準。

我突然才警覺，老友請我食飯的是米芝蓮二星餐廳。我話大家聚會食飯，不用破費。老友話賺了香港人太多錢，如果唔在香港使番多少，似乎對唔住香港人，咁樣就卻之不恭。香港人求平，深圳人求靚，老友這樣做算不算是港深版的以物易物？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

旺角星際城市舖租半年彈九成 余仁生23萬租700呎舖 呎租329元
旺角星際城市舖租半年彈九成 余仁生23萬租700呎舖 呎租329元
美銀全層3.38億易手 銀主盤5年貶值五成
美銀全層3.38億易手 銀主盤5年貶值五成
何哲圖君柏4房撻大訂 料損手逾1300萬
何哲圖君柏4房撻大訂 料損手逾1300萬
持牌代理連跌6個月 較去年高峰減近2200人
持牌代理連跌6個月 較去年高峰減近2200人
持海外護照內地客付逾460萬辣稅入市傲瀧
持海外護照內地客付逾460萬辣稅入市傲瀧
缺北水成交弱 恒指挫近500點 分析：美加息預期升溫 窒礙投資情緒
缺北水成交弱 恒指挫近500點 分析：美加息預期升溫 窒礙投資情緒
多家券商削新世界目標價 最熊劈65%
多家券商削新世界目標價 最熊劈65%
憧憬利淡盡出 恒大復牌曾升42%
憧憬利淡盡出 恒大復牌曾升42%
ETF逆市跑出 盈富成上季交投最活躍港股
ETF逆市跑出 盈富成上季交投最活躍港股
ESG受重視 華夏指數ETF成交超騰訊
ESG受重視 華夏指數ETF成交超騰訊
主席遭廉署拘捕 中國天化工停牌延刊業績
主席遭廉署拘捕 中國天化工停牌延刊業績
券商看好澳門10月賭收 料重返疫前水平
券商看好澳門10月賭收 料重返疫前水平
港證券行上半年淨盈利增五成 利息收入增 總收入略升
港證券行上半年淨盈利增五成 利息收入增 總收入略升
陽光房產：冀零售租金增抵消利息開支
陽光房產：冀零售租金增抵消利息開支
旗下商場續租跌幅收窄 上水中心舊租客回流
旗下商場續租跌幅收窄 上水中心舊租客回流
美經濟學家：港在可持續發展作用巨大
美經濟學家：港在可持續發展作用巨大
中生製藥擬斥資最多10億回購股份
中生製藥擬斥資最多10億回購股份
中銀啟動數碼港元預繳服務試驗
中銀啟動數碼港元預繳服務試驗
勞工市場強勁 美加息升溫 美匯高企 道指早段跌逾300點
勞工市場強勁 美加息升溫 美匯高企 道指早段跌逾300點
日圓昨晚曾跌穿150 央行疑干預 急彈至147
日圓昨晚曾跌穿150 央行疑干預 急彈至147
IG及FB擬推無廣告版 應對歐盟私隱法規
IG及FB擬推無廣告版 應對歐盟私隱法規
張兆聰：嘉里物流異動 借新股再炒上
張兆聰：嘉里物流異動 借新股再炒上
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：金價1900美元 支持變阻力
涂國彬：金價1900美元 支持變阻力
技術取勝：太古A中線或下探47元
技術取勝：太古A中線或下探47元
魯庭暉加入黃Viu做COO
魯庭暉加入黃Viu做COO
劉思明：博消費回暖 小注體育用品股
劉思明：博消費回暖 小注體育用品股
周顯：美股匯強勢 全靠聯儲局「埋單」
周顯：美股匯強勢 全靠聯儲局「埋單」
文曜與名校為鄰 賞市區繁華景
文曜與名校為鄰 賞市區繁華景
九龍城匯聚多元文化
九龍城匯聚多元文化
富達：亞洲經濟仍有上升空間
富達：亞洲經濟仍有上升空間