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經濟
2023年10月4日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
旺角星際城市舖租半年彈九成 余仁生23萬租700呎舖 呎租329元
美銀全層3.38億易手 銀主盤5年貶值五成
何哲圖君柏4房撻大訂 料損手逾1300萬
持牌代理連跌6個月 較去年高峰減近2200人
持海外護照內地客付逾460萬辣稅入市傲瀧
缺北水成交弱 恒指挫近500點 分析：美加息預期升溫 窒礙投資情緒
多家券商削新世界目標價 最熊劈65%
憧憬利淡盡出 恒大復牌曾升42%
ETF逆市跑出 盈富成上季交投最活躍港股
ESG受重視 華夏指數ETF成交超騰訊
主席遭廉署拘捕 中國天化工停牌延刊業績
券商看好澳門10月賭收 料重返疫前水平
港證券行上半年淨盈利增五成 利息收入增 總收入略升
陽光房產：冀零售租金增抵消利息開支
旗下商場續租跌幅收窄 上水中心舊租客回流
美經濟學家：港在可持續發展作用巨大
中生製藥擬斥資最多10億回購股份
中銀啟動數碼港元預繳服務試驗
勞工市場強勁 美加息升溫 美匯高企 道指早段跌逾300點
日圓昨晚曾跌穿150 央行疑干預 急彈至147
IG及FB擬推無廣告版 應對歐盟私隱法規
張兆聰：嘉里物流異動 借新股再炒上
港元定存高息精選
涂國彬：金價1900美元 支持變阻力
技術取勝：太古A中線或下探47元
魯庭暉加入黃Viu做COO
劉思明：博消費回暖 小注體育用品股
周顯：美股匯強勢 全靠聯儲局「埋單」
湯文亮：港人往內地消費 間接穩住港樓市
文曜與名校為鄰 賞市區繁華景
九龍城匯聚多元文化
富達：亞洲經濟仍有上升空間
技術取勝：太古A中線或下探47元
【明報專訊】北京首都機場處尋底
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旺角星際城市舖租半年彈九成 余仁生23萬租700呎舖 呎租329元
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湯文亮：港人往內地消費 間接穩住港樓市
文曜與名校為鄰 賞市區繁華景
九龍城匯聚多元文化
富達：亞洲經濟仍有上升空間
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