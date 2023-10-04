美經濟學家：港在可持續發展作用巨大

薩克斯昨日來港，出席中文大學頒授榮譽社會科學博士學位儀式，以表彰他推進全球可持續發展以及對抗全球經濟不平等的非凡成就與貢獻。薩克斯任職於哥倫比亞大學，並且是其可持續發展中心主任。

全球近來紛爭不斷，中美貿易戰仍在持續中，薩克斯表示，這會對全球可持續發展帶來不利影響。他建議中國可加大促進對其他市場的出口，以應對美國不斷加碼的單邊政策。薩克斯認可中國的「一帶一路」政策，認為該政策是將中國生產的低成本、高質量的綠色產品帶給了其他國家。

認可「一帶一路」

出口高質綠色產品

薩克斯對於中國及香港對未來世界可持續發展轉型的影響持積極態度，他表示，未來數十年將會經歷基礎設施和技術的巨大轉變，中國作為世界上高效、低成本的綠色基礎設施生產國，將在未來出口大量電動汽車、智能電網系統、5G及6G等綠色產品。而香港作為全球重要的金融中心之一，將可幫助中國融資，達成交易，設計商業解決方案，以致建立供應鏈等。問及會否擔憂未來25年香港會否變為一個普通中國城市，他認為毋須擔心，堅信中國政府明白香港作為全球金融中心之一的獨特性，並會持續努力保持香港特色。