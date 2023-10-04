港證券行上半年淨盈利增五成 利息收入增 總收入略升

明報記者 黃志偉

該報告顯示，證券交易商及提供證券保證金融資機構總數較去年下半年減少2.57%至1402家。至於資產總值今年上半年錄得1.4萬億元，較去年上半年減少3.81%；其中，手頭現金及銀行存款下跌9.86%至6115.9億元。

所有聯交所參與者淨盈利增逾兩倍

相關券商、機構的交易總額為55.5萬億元，較去年下半年底略為減少1.79%，但利息收入總額增加約28.8%至192.7億元，最終總收入略升3.6%至996.6億元。扣除間接成本及利息開支總額，淨盈利增加51.1%至147.8億元。

C組經紀行扭虧 賺2.28億

若按聯交所參與者組別計，A組大經紀（市佔排名首14名），其交易額與去年下半年相若，維持約24.5萬億元，在總收入和淨盈利今年上半年分別升12.4%和15%（見表）；至於B組經紀（市佔第15至65名），其交易量較去年下半年減少1.53%，總收入和淨盈利分別增加5.73%和16.3%；數百名C組小經紀合共交易額升10.5%，總收入增加12.5%，今年上半年扭虧轉賺2.28億元，去年下半年虧損30.6億元。

該報告亦指，聯交所今年上半年平均每日成交額為1155億元，較去年下半年1122億元微升2.94%。截至今年6月底止，未清繳保證金貨款總額為1608億元，較去年底增加6%。首20家最大型的證券保證金融資提供者，共佔業內未清繳保證金貨款總額的83%。平均證券融資抵押品比率維持不變，仍然為4.2倍。