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經濟

ETF逆市跑出 盈富成上季交投最活躍港股

【明報專訊】港股淡市下，交易所買賣基金ETF異軍突起，令港股活躍成交排名榜大執位。盈富基金（2800）第三季日均成交達64.1億元，超越騰訊（0700），成為交投最活躍港股；恒生中國企業（2828）亦超越美團（3690），成第四大成交港股（見表）。盈富昨日成交達125億元，較騰訊多1.7倍。投資界指ETF成交活躍，與其不用繳付印花稅關係重大；其次是ETF買賣差價較正股窄，亦令其短炒獲利空間增加。

上季日均交交額64.1億 超越騰訊

盈富首3季日均成交達60.4億元，但單計第三季，日均成交有64.1億元，已超越第三季日均成交有59.7億元的騰訊，成為交投最活躍港股。另一熱門ETF恒生中國企業，首3季日均成交有32.5億元，但單計第三季，日均成交有33.5億元，亦超越第三季日均成交29.1億元的美團，成第四大成交港股。盈富及恒生國企ETF合共日均成交近98億元，相對期間港股日均成交983億元，佔比已近一成。

ETF昨第四季開局首日成交更是拋離其他股份，成交榜首兩名都是ETF，排第一的盈富成交達125.63億元，排第二的華夏恒生ESG（3403）成交有69億元（見另文）；排第三是騰訊，成交有45.3億元。換言之，盈富昨日成交較騰訊高出1.7倍。盈富全日跌2.7%，收17.94元。

分析：價差窄免稅 投資ETF較有彈性

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，ETF成交活躍，與其不用繳付印花稅有絕大關係，事實上，北水近年投資ETF較個股為多。ETF買賣差價較正股窄，令ETF更加好炒，亦令短炒活動更容易及吸引。不過，若看錯方向，投資仍然會受損。

證券及期貨專業總會會長陳志華指出，ETF價差窄加上免稅，無疑令投資ETF比較有彈性。因此現時市場亦有聲音指正股應該收窄差價，以刺激交投。

盈富基金現時的經理人為恒生投資。恒生投資董事兼投資總監薛永輝早前曾表示，港股短線仍有機會再調整，觀察過往經驗，大市累積一定跌幅後，會有資金趁低吸納，投資者可考慮利用ETF博反彈炒波幅。

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