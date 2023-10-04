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經濟

缺北水成交弱 恒指挫近500點 分析：美加息預期升溫 窒礙投資情緒

【明報專訊】美國長債息再創16年高，美匯指數亦升穿107水平，見11個月高，市場對美國加息預期升溫，窒礙港股投資情緒，港股連跌兩季後弱勢持續，第四季開局最多跌近600點，再現逾10個月低位，收市仍跌478點，報17,331點。中資股普遍下跌，國指跌穿6000點。缺乏北水下，大市全日成交只有861億元。分析認為，若外圍沒好消息，加上欠北水帶動，預期港股進一步下試低位，支持位16,800點。

明報記者

港股假期後復市，踏入第四季首個交易日，恒指低開263點，已是全日高位，之後跌幅擴大，最多跌596點，低見17,212點，是去年11月28日後最低，之後跌幅收窄，收報17,331點，跌478點或2.7%。國指收報5949，跌3.2%；恒科指跌2.6%，收3817。

藍籌僅友邦逆市升 重磅科網股受壓

藍籌股全面下跌，僅友邦（1299）逆市做好，升0.8%。匯控（0005）跌1.3%；建行（0939）挫4%；平保（2318）挫4.8%；港交所（0388）下跌2.3%。重磅科網股受壓，騰訊（0700）跌1.8%；美團（3690）跌4%；京東（9618）跌3.2%；阿里巴巴（9988）、小米（1810）同跌2.9%。

息口敏感地產股沽壓大，新世界發展（0017）大削股息，績後曾挫近8%，收市仍跌5.2%；恒基地產（0012）跌近半成；新地（0016）跌近3%；長實（1113）跌2.5%。領展（0823）再跌近6%見9年新低。

恒大集團（3333）及恒大物業（6666）復牌，前者股價逆市急升，升幅達28%，後者則跌3%。上周恒大稱董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪被採取強制措施。

布蘭特油價見逾3周低 三桶油齊挫

布蘭特油價跌穿90美元關，見逾3周低位，「三桶油」受壓。中石油（0857）及中石化（0386）各跌半成，中海油（0883）跌3%。金價見近7個月低位，金礦股捱沽，招金（1818）、中國黃金（2099）跌逾4%，山東黃金（1787）跌3%。

外圍乏好消息 料恒指下試16800點

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，外圍股市下挫、假期期間內地公布的經濟數據參差，以及美長債息、美元續高，都對港股不利，港股昨甫開市已乏力，市場完全沒好消息，對港股難有支持。若外圍持續沒好消息，加上欠北水帶動，預期港股進一步下試低位，初步支持位16,800點。

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