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經濟

持海外護照內地客付逾460萬辣稅入市傲瀧

【明報專訊】市場近日盛傳政府快將「減辣」，惟消息傳出前，有內地客仍付辣稅購入西貢清水灣傲瀧單位。資料顯示，上月成交的傲瀧2座中層C室，實用1146方呎，3房1套連工人套房及多用途房間隔，以1538萬元易手，另以230萬元購入車位，涉資約1768萬元，實呎15,428元。買家透過公司名義購入物業，而買家護照簽發國家為中美洲島國「聖基茨及尼維斯」（SAINT KITTS AND NEVIS），且買家英文姓名為普通話拼音，料具內地背景，單是住宅物業部分已需付30%辣稅，涉約461.4萬元。

原業主2018年1857.9萬元一手購入單位，後以200萬元購入車位，即總購入價約2058萬元，帳面蝕約290萬元或14%，連使費料實蝕約380萬元或20%。

家壹1房475萬沽 業主4年實蝕近三成

另外，二手市場續錄蝕讓成交。區內代理指出，入伙兩年多的長沙灣元州街家壹，高層C室，實用277方呎，1房間隔，望樓景為主，以475萬元易手，實呎17,148元，為屋苑首宗呎價低於2萬元的二手成交。原業主2019年621萬元一手購入，帳面蝕146萬元或24%，連使費料實蝕約170萬元或27%，暫為項目至今蝕幅及蝕讓金額最大的二手成交。

此外，太陽物業分行經理程沛賢表示，紅磡盤蕪湖居極低層戶，實用227方呎，開放式戶，以309萬元售出，實呎13,612元，成交價為屋苑約9年來二手新低，比同層同類224方呎開放式戶，於2018年的成交價425萬元低約116萬元或27%。單位原屬收租物業，原業主2014年290萬元購入，帳面升19萬元或7%。

荃灣愉景新城有移民盤以低價易手。中原地產首席分區營業經理丘漢偉稱，愉景新城7座低層F室，實用485方呎，兩房間隔，以598萬元易手，實呎12,329元，為屋苑最少3年來首次有兩房單位以低於600萬元成交，做價重返2017年水平。原業主2016年561.8萬元購入，帳面升36.2萬元或6%。

[香港地產]

相關字詞﹕移民盤 傲瀧 家壹 愉景新城 辣稅成交 內地客入市 豪宅蝕讓 納米樓 二手蝕讓 二手成交

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