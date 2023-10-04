持牌代理連跌6個月 較去年高峰減近2200人

【明報專訊】樓市交投淡靜，地產代理持牌人數延續跌勢。地產代理監管局最新資料顯示，截至上月30日止，個人代理牌照錄得40,223人，比8月按月減少207人或0.51%，並由今年3月起連跌6個月，期間累減851人或2.1%，暫為今年個人代理牌照人數最低的月份。若與去年2月42,408人新高比較，則大減2185人或約5.2%，並為2020年10月39,954人後近3年新低。
10名代理爭一張單
此外，9月全月整體物業買賣合約登記料約3885宗，以該月持牌代理人數計，即平均每10.3名代理爭一張單，較8月8.7名代理爭一張單相比，業界競爭程度有所加劇。至於俗稱大牌的地產代理（個人）牌照，上月底錄得18,675人，比起8月份18,639人，按月微升36人或1.9%，扭轉自今年3月以來，連挫5個月的頹勢。至於代表地產店舖數目的營業詳情說明書，則由8月的7048份，減至上月7031份，按月減少17份，屬今年1月7012份以來的今年第二低，反映代理行亦持續「瘦身」。
上月整體買賣登記3885宗 今年新低
另外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀綜合土地註冊處數據指出，上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄3885宗，總值300.62億元，較8月的4660宗及348.85億元，分別下跌16.6%及13.8%，上月宗數及金額同為去年12月後近9個月新低。
按季方面，今年第三季整體樓宇登記錄12,971宗，總值979.14億元，按季下跌18.0%及33.8%，宗數及金額同為3個季度新低。