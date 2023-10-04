旺角星際城市舖租半年彈九成 余仁生23萬租700呎舖 呎租329元

明報記者

資料顯示，上述舖位為星際城市地下8號舖，面積約700方呎，上月獲余仁生承租，現時已有品牌圍板，月租23萬元，呎租約329元，租約為期3年，至2026年9月，期內總租金開支約828萬元。據代理資料，該舖租金高峰期於2015年錄得，當時由藥房以月租57萬元租用，最新租金較高峰期低約六成，更比2006年、即13年前衛訊租用時的月租32萬元仍要低。該舖及後由鐘表集團SWATCH於2017年以月租33萬元租用，疫情期間曾短租予口罩店。雖然該舖租金較高峰期仍有大段距離，不過翻查資料，毗鄰的星際城市地下9號舖，面積約750方呎，今年3月由本地時裝品牌鱷魚恤租用，為該公司疫情後首次重返旺角區，當時有指月租約13萬元，呎租僅約173元。換言之，今次余仁生租用的8號舖，呎租比半年前鱷魚恤租用的9號舖高出約九成。

市建局放售ONE SOHO商場等 市值4億

此外，同區亦有舖位趁勢放售，其中信置（0083）等合作發展的旺角ONE SOHO近月入伙，項目由市建局持有的3層基座商場，並連11個商業停車位及2個商業電單車停車位，最新推出市場招標，截標日期為11月15日。市場人士估計，項目市值約4億元。

項目由市建局全資擁有，商場總建築面積約22,449方呎，商舖分布於商場地下、一樓及地庫一層，可提供至少14個面積介乎218至2263方呎的商舖，11個商業停車位及2個商業電單車停車位則位於地庫二層，另地庫一層則設商業上落貨區及3個商業上落貨停車位（但商業上落貨區及上落貨停車位不在放售部分）。仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，上述商場為近年核心市區優質的商舖物業，預期將吸引各類型投資者競投。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰指出，旺角已有多年未有全新住宅基座商場放售，相信是次招標將吸引市場注視。

花園街舖1.5億放售 呎價7.1萬

另美聯旺舖營業董事危挺進表示，旺角花園街1K號地下及閣樓連天台，舖位面積約2111方呎，包括地下面積約777方呎，連634方呎入則閣及700方呎天台，以約1.5億元放售，呎價約71,056元。物業同時以18萬元放租，折合呎租約85元。

[香港地產]