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經濟
香港地產

旺角星際城市舖租半年彈九成 余仁生23萬租700呎舖 呎租329元

【明報專訊】政府大力推動夜經濟，吸引遊客來港，雖然整體來港旅客人數未重返疫情前水平，但剛過去的中秋節及國慶長假，內地遊客亦處處可見，核心區舖租亦見大幅反彈，其中位於本港人流最旺地段之一的旺角西洋菜南街星際城市一個地舖，最新獲傳統中醫藥品牌余仁生以月租23萬元承租，雖然租金較高峰期仍低六成，但與鱷魚恤半年前、即內地與本港通關初期時租用的鄰舖，呎租大幅反彈約九成。

明報記者

資料顯示，上述舖位為星際城市地下8號舖，面積約700方呎，上月獲余仁生承租，現時已有品牌圍板，月租23萬元，呎租約329元，租約為期3年，至2026年9月，期內總租金開支約828萬元。據代理資料，該舖租金高峰期於2015年錄得，當時由藥房以月租57萬元租用，最新租金較高峰期低約六成，更比2006年、即13年前衛訊租用時的月租32萬元仍要低。該舖及後由鐘表集團SWATCH於2017年以月租33萬元租用，疫情期間曾短租予口罩店。雖然該舖租金較高峰期仍有大段距離，不過翻查資料，毗鄰的星際城市地下9號舖，面積約750方呎，今年3月由本地時裝品牌鱷魚恤租用，為該公司疫情後首次重返旺角區，當時有指月租約13萬元，呎租僅約173元。換言之，今次余仁生租用的8號舖，呎租比半年前鱷魚恤租用的9號舖高出約九成。

市建局放售ONE SOHO商場等 市值4億

此外，同區亦有舖位趁勢放售，其中信置（0083）等合作發展的旺角ONE SOHO近月入伙，項目由市建局持有的3層基座商場，並連11個商業停車位及2個商業電單車停車位，最新推出市場招標，截標日期為11月15日。市場人士估計，項目市值約4億元。

項目由市建局全資擁有，商場總建築面積約22,449方呎，商舖分布於商場地下、一樓及地庫一層，可提供至少14個面積介乎218至2263方呎的商舖，11個商業停車位及2個商業電單車停車位則位於地庫二層，另地庫一層則設商業上落貨區及3個商業上落貨停車位（但商業上落貨區及上落貨停車位不在放售部分）。仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，上述商場為近年核心市區優質的商舖物業，預期將吸引各類型投資者競投。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰指出，旺角已有多年未有全新住宅基座商場放售，相信是次招標將吸引市場注視。

花園街舖1.5億放售 呎價7.1萬

另美聯旺舖營業董事危挺進表示，旺角花園街1K號地下及閣樓連天台，舖位面積約2111方呎，包括地下面積約777方呎，連634方呎入則閣及700方呎天台，以約1.5億元放售，呎價約71,056元。物業同時以18萬元放租，折合呎租約85元。

[香港地產]

相關字詞﹕舖位放售 市建局 舖位租務 鱷魚恤 余仁生 西洋菜南街 星際城市

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