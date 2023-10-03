明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
龍彩霞 退休綢繆

財富管理

MPF宜分散投資防波動市

【明報專訊】強積金（MPF）9月份回報見紅，人均蝕5463元。其中三大資產類別均錄得負回報，當中股票基金表現最差，香港和大中華股票基金跌幅分別達2.4%和3.1%。美聯儲主席鮑威爾在9月21日的記者會上多次提到「謹慎行事」的字眼，態度偏向鷹派。他關注通脹壓力影響較預期大，當局會盡力將通脹回落至2%的長期目標。大部分聯儲局決策者預測2024年底的政策利率為5.1厘，只較現時低50基點，暗示高息率可能要維持一段時間。環球股市受到此消息影響而紛紛下跌，市場預期息率將維持在高位，強積金保守基金繼而受惠，打工仔在強積金方面最好是分散投資，以防市况在第四季更波動。

明報記者 龍彩霞

GUM公布強積金市場佔有率報告，強積金市場總資產在近月下跌2.9%至1.12萬億元。業界市佔率龍頭首三位依次為宏利（27.5%）、匯豐（17.6%）及永明（11.1%）。在供應商佔有率的變化方面，由2023年初至今，宏利的市佔率增長0.45%，增幅是各供應商中最大，這主要由投資回報所帶動（影響達0.35%）。佔有率流失最大為永明，錄得0.21%的跌幅，主要受投資回報拖累（影響達-0.4%）。

GUM常務董事陳銳隆表示：「高風險投資者可考慮配置部分資產投資日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；而在高息環境和外圍環境不明朗的情况下，低風險型投資者可以考慮增加保守基金的配置， 因其繼續受惠於高利率，而其持續時間比預期更長。保守基金年初至今的回報已達2.4%，預計平均年度化回報可達3%至3.5%。」

低風險投資者可增保守基金配置

GUM策略及分析師雲天輝指：「不同股票類別的回報差異巨大，尤其今年中港股票指數與其他地區股票指數相差高達20%。而於固定收益類別資產中，保守基金和債券基金的年初至今回報差距亦高達接近4%。高息環境持續的預期對股票市場造成壓力，成員在進行資產配置之前需要將其納入考慮中。」

雲天輝指出：「8月投資市場轉差，中國內房債務問題發酵，加上聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole會議上的偏鷹言論令市場加息預期稍增，令強積金各大股票基金指數受壓及部分資金轉趨避險，當然同時間亦有部分資金選擇趁低吸納。相信9月強積金成員基金轉換繼續受內地經濟表現及美股表現所影響。」

強積金資產轉換方面，基金轉換結果顯示強積金成員對後市看法不一，8月份有合共4.4億元從混合資產基金轉入至股票基金及固定收益基金（分別有2.1億及2.3億港元）。儘管8月中港及環球股票市場出現調整，但仍然有資金轉入股票基金。另一方面，固定收益基金亦有資金轉入，顯示部分成員比較偏向避險需求。個別基金資產淨流向方面，8月首五位資金正流入最多的資產類別為北美股票基金、預設投資策略-核心累積基金、歐洲股票基金、保守基金和環球股票基金。首五位資金流出最多的資產類別為大中華股票基金、混合資產基金（80%至100% 股票）、香港股票基金、亞洲股票基金及保證基金。

高息環境持續 股債市場或遇挑戰

由於市場預期高息環境將會比原本維持更長時間，以及利率下降的幅度和速度比預期慢，股票及債券市場受到壓力，歐美股票市場可能面臨較大調整。

第四季的展望主要取決於大中華區經濟數據、利率走勢、中美關係等因素。在中港市場，仍然存在內房地產債務問題和經濟數據疲弱的困擾。儘管8月份中國的進出口數據有所改善，但恒生指數仍然呈現弱勢，上周曾跌穿17500點，市盈率跌至約11倍。雖然中央政府已推出一系列刺激措施，但仍未能扭轉市場下滑趨勢。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[龍彩霞 退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
精選5中資股 迎第四季波動市
精選5中資股 迎第四季波動市
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
恒大恒大物業申今復牌
恒大恒大物業申今復牌
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
碌卡自製優惠買iPhone 15
碌卡自製優惠買iPhone 15
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
李國樑：穩定幣驅動支付革命
李國樑：穩定幣驅動支付革命
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
陳正犖：歐元短線或呈上落市
陳正犖：歐元短線或呈上落市
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：也無風雨也無晴
陸振球：也無風雨也無晴
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
技術取勝：美高梅中國守200天線
技術取勝：美高梅中國守200天線
李聲揚：投資最怕貪心又自大
李聲揚：投資最怕貪心又自大
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
曾淵滄：加息下盤點高息股
曾淵滄：加息下盤點高息股
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
布少明：獻計「撤辣」現曙光
布少明：獻計「撤辣」現曙光
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
一手3日長假淡 錄12宗成交
一手3日長假淡 錄12宗成交
新地15商場中秋國慶生意升兩成
新地15商場中秋國慶生意升兩成
太古14項目獲零碳就緒建築認證
太古14項目獲零碳就緒建築認證
凱和山自成一國 寧靜愜意
凱和山自成一國 寧靜愜意
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%