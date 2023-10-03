明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%

【明報專訊】美國9月份雖然未再加息，但部分買家對經濟前景仍抱觀望態度，使個別大型市區屋苑的二手成交價、量皆未見明顯回升；港島南區香港仔中心，今年成交走勢隨整體大市上落，整體成交均呎於第二季曾重上1.5萬元水平，但近月回落至1.3萬元，成交市况亦淡靜。

明報記者 歐陽慧恩

世紀21怡和地產經理尹美嫦表示，香港仔中心9月截至28日暫時錄1宗二手成交，為觀海閣（S座）低層1室，實用面積721方呎3房1套間隔，享香港仔海濱公園和海景，以960萬元易手，實呎13315元。

資料顯示，同類觀海閣（S座）低層1室，同為721方呎3房1套海景戶，2017年曾以990萬元成交，反映是次成交價比6年前，還要低30萬元或3%。

尹續稱，受經濟前景未明朗影響，加上部分中產家庭移民海外，樓市觀望氣氛濃厚，加上第四季節日氣氛較濃，為傳統樓市淡季，料屋苑短期內交投仍疏落。

灝景灣兩房做價倒退至7年前

其他屋苑亦錄低市價成交。美聯助理聯席董事許奕俊稱，青衣指標屋苑之一灝景灣8座中層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，原業主以850萬元放售，因業主急於套現，累減150萬元或逾17%，以700萬元沽出，實呎14056元，重返同類單位約7年前價位；原業主2007年以270萬元購入，帳面賺430萬元或1.6倍

中原副分區營業經理周家傑稱，沙田九肚玖瓏山天瓏閣1座中層F室，實用面積650方呎兩房戶，原以820萬元放售，議價後減82萬元或10%，以738萬元沽出，實呎11354元。原業主2014年以814萬元購入，帳面蝕76萬元，連使費料實蝕110萬元或14%。

LP6一房450萬沽 業主蝕近兩成

香港置業首席分區董事劉浩勤表稱，將軍澳日出康城LP6 第3座低層K室，實用面積307方呎1房間隔，原業主累減100萬元或18%後，以450萬元成交，實呎14658元，料屬項目二手成交價新低；原業主2018年以521.4萬元購入，帳面蝕約71.4萬元，若連各項使費計，實蝕逾92萬元或17%。

另資料顯示，九龍站擎天半島1座中層D室，實用面積1344方呎4房雙套間隔，享部分海景， 以3650萬元易手，實呎27158元；原業主2014年以3060萬元購入，帳面賺590萬元或19%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
精選5中資股 迎第四季波動市
精選5中資股 迎第四季波動市
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
恒大恒大物業申今復牌
恒大恒大物業申今復牌
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
碌卡自製優惠買iPhone 15
碌卡自製優惠買iPhone 15
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
李國樑：穩定幣驅動支付革命
李國樑：穩定幣驅動支付革命
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
陳正犖：歐元短線或呈上落市
陳正犖：歐元短線或呈上落市
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：也無風雨也無晴
陸振球：也無風雨也無晴
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
技術取勝：美高梅中國守200天線
技術取勝：美高梅中國守200天線
李聲揚：投資最怕貪心又自大
李聲揚：投資最怕貪心又自大
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
曾淵滄：加息下盤點高息股
曾淵滄：加息下盤點高息股
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
布少明：獻計「撤辣」現曙光
布少明：獻計「撤辣」現曙光
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
一手3日長假淡 錄12宗成交
一手3日長假淡 錄12宗成交
新地15商場中秋國慶生意升兩成
新地15商場中秋國慶生意升兩成
太古14項目獲零碳就緒建築認證
太古14項目獲零碳就緒建築認證
凱和山自成一國 寧靜愜意
凱和山自成一國 寧靜愜意
MPF宜分散投資防波動市
MPF宜分散投資防波動市