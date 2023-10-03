明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

凱和山自成一國 寧靜愜意

【明報專訊】新界西北區焦點全新盤、由路勁（1098）與深圳控股（0604）發展、樓花期長約10個月的屯門管翠路凱和山，為掃管笏近期最大規模新盤。凱和山共提供693伙，兼融分層單位及洋房，當中標準戶涵蓋開放式至4房雙套戶，選擇多元化；屋苑另一賣點是起居環境清幽，而現時透過屯赤隧道、大欖隧道等，往返機場、新界各區均方便。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

凱和山是屯門掃管笏大型全新樓盤，項目位置自成一國，起居環境清幽寧靜，亦屬掃管笏近年較具規模新盤。

近七成屬1房及兩房戶

凱和山全數693伙，由4座住宅大樓、16幢洋房組成，標準戶涵蓋開放式至4房雙套戶、實用面積291至1474方呎，其中51伙為特色戶，實用面積291至1472方呎。洋房方面，設有複式別墅4伙（分佈於兩幢），實用面積1540至1577方呎，另14幢洋房，實用面積2031至3419方呎。資料顯示，項目接近七成屬1房及兩房戶。

可往黃金海岸商場吃喝購物

掃管笏及青山公路一帶近年雖然有多個新樓盤落成，惟區內民生商舖、食肆仍相對缺乏，掃管笏村內只有小量民生食肆及雜貨店。項目車位約189個，住戶需依賴公共交通工具或步行外出，若需大手購買日常所需用品，需由掃管笏乘搭專線小巴，前往黃金海岸、置樂花園和屯門一帶，或花約15分鐘自行步行往黃金海岸商場吃喝購物。

凱和山位處尖沙嘴的展銷廳，展示以第2座15樓E室作藍本的示範單位，屬經改動連裝修3房1套戶，實用面積1023方呎，以輕奢風格為主題，配搭大地色及酒紅色作主調，單位特意打通主人套房與其中一間睡房，將3房改裝成兩房設計，並將套廁、洗手間改為玻璃幕牆作分隔，以增強室內整體空間感。

單位採長形梗廚設計，配備多個歐洲品牌家電，包括德國Miele抽油煙機、煮食爐、雪櫃、焗爐及蒸爐，部分可連接「Miele App–Smart Home智慧家居」應用程式，實時查看家電狀態，以及變更設定。另廚房以長形開則，但空間偌大，可另添置小餐枱，方便享用輕食。

透過App可實時查看家電狀態

值得一提是，客廳、廚房及各個睡房同座向，為室內引入充足自然光，而連接露台的客廳寬敞舒適，不但可放置6人餐枱，亦備有酒櫃，方便住戶宴請親友。

另一示範單位以第1座15樓F室為藍本，實用面積586方呎，屬無改動交樓標準兩房戶，單位樓層高度3.15米，兩間睡房與客廳屬同向，主人房雖不設套廁，但預留約1.5米寬凹位空間放置衣櫃，方便住戶佈置。

此外，以第1座15樓K室為藍本的1房戶，實用面積385方呎，屬無改動交樓標準示範單位，屋內整體以長形開則；廚房採用開放式設計，L形工作枱面可提供更多備餐空間，櫥櫃設置抽拉式調味料架，讓住戶盡用收納空間。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
精選5中資股 迎第四季波動市
精選5中資股 迎第四季波動市
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
恒大恒大物業申今復牌
恒大恒大物業申今復牌
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
碌卡自製優惠買iPhone 15
碌卡自製優惠買iPhone 15
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
李國樑：穩定幣驅動支付革命
李國樑：穩定幣驅動支付革命
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
陳正犖：歐元短線或呈上落市
陳正犖：歐元短線或呈上落市
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：也無風雨也無晴
陸振球：也無風雨也無晴
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
技術取勝：美高梅中國守200天線
技術取勝：美高梅中國守200天線
李聲揚：投資最怕貪心又自大
李聲揚：投資最怕貪心又自大
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
曾淵滄：加息下盤點高息股
曾淵滄：加息下盤點高息股
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
布少明：獻計「撤辣」現曙光
布少明：獻計「撤辣」現曙光
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
一手3日長假淡 錄12宗成交
一手3日長假淡 錄12宗成交
新地15商場中秋國慶生意升兩成
新地15商場中秋國慶生意升兩成
太古14項目獲零碳就緒建築認證
太古14項目獲零碳就緒建築認證
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%
MPF宜分散投資防波動市
MPF宜分散投資防波動市