明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

新地15商場中秋國慶生意升兩成

【明報專訊】今年中秋連國慶長假，政府和商界合力催谷經濟，新地（0016）旗下其中15個商場，包括觀塘apm等，過去4天中秋及國慶長假（9月29日至10月2日）人流及生意暢旺，按年上升逾20%；而同系沙田新城市廣場耗資千萬元打造的大型兒童戶外遊樂場──Dino Park恐龍公園上周六啟用，首日錄近1萬人次入場，亦推動商場人流及生意額按年升約兩成。

新地指，旗下其中15個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，在長假期內安排連串活動，加上「新地夜行賞」無門檻120元節日優惠，apm現場加推1元電影票等多項優惠，吸引客人到場，而今年國慶煙花闊別5年後復辦，市民為在維港兩岸進佔最佳位置欣賞，除刺激海景餐廳訂座需求外，海景位最低消費1500元起亦早早訂滿；亦見不少港人及旅客提早外出玩樂用膳，再去欣賞煙花，延續中秋後的零售市場動力。當中以餐飲、智能手機及節慶送禮產品較受捧，平均生意按年升20%至25%。另珠寶手表向來因年尾嫁娶而旺場，加上金價回落，內地客量回升，帶動婚嫁飾品銷情理想，有在旅遊區的珠寶店錄得多宗旅客消費個案，平均單價約2萬至3萬元起。

Dino Park開幕 新城市廣場人流升15%

另新城市廣場斥千萬元打造的Dino Park恐龍公園上周六啟用，吸引超過500名市民等候入場，開幕首日錄近1萬入場入次。新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，商場亦趁恐龍公園開幕，以及中秋及國慶超級黃金周推出不同活動、優惠及回贈刺激「夜消費」，假期內一連四晚8時至10時舉行賞樂晚會並大派恐龍造型應節燈籠，加上較早前已推出的「夜遊3重賞」消費優惠，成功刺激商場在長假人流及生意額分別按年升15%及20%，當中以餐飲食肆、親子服裝及玩具、生活百貨等商戶類別最為受惠。

此外，信和集團資產管理董事蔡碧林指，過去3日中秋國慶長周末假，信和旗下商場推出多項活動，帶動旗下商場人流及生意額按年升20%，受惠於闊別5年的國慶煙花匯演，遊客區尖東美食里國慶當晚多間餐廳出現爆滿情况，商戶Boticario Bar and Grill餐廳團隊更表示，早於一周前煙花觀賞座位已收到90%預訂，長周末假期生意比平日高20%。

相關字詞﹕信和商場 蔡碧林 新城市廣場 恐龍公園 國慶黃金周 中秋假期 新地商場

上 / 下一篇新聞

鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
精選5中資股 迎第四季波動市
精選5中資股 迎第四季波動市
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
恒大恒大物業申今復牌
恒大恒大物業申今復牌
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
碌卡自製優惠買iPhone 15
碌卡自製優惠買iPhone 15
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
李國樑：穩定幣驅動支付革命
李國樑：穩定幣驅動支付革命
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
陳正犖：歐元短線或呈上落市
陳正犖：歐元短線或呈上落市
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：也無風雨也無晴
陸振球：也無風雨也無晴
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
技術取勝：美高梅中國守200天線
技術取勝：美高梅中國守200天線
李聲揚：投資最怕貪心又自大
李聲揚：投資最怕貪心又自大
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
曾淵滄：加息下盤點高息股
曾淵滄：加息下盤點高息股
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
布少明：獻計「撤辣」現曙光
布少明：獻計「撤辣」現曙光
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
一手3日長假淡 錄12宗成交
一手3日長假淡 錄12宗成交
太古14項目獲零碳就緒建築認證
太古14項目獲零碳就緒建築認證
凱和山自成一國 寧靜愜意
凱和山自成一國 寧靜愜意
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%
MPF宜分散投資防波動市
MPF宜分散投資防波動市