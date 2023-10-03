新地15商場中秋國慶生意升兩成

新地指，旗下其中15個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，在長假期內安排連串活動，加上「新地夜行賞」無門檻120元節日優惠，apm現場加推1元電影票等多項優惠，吸引客人到場，而今年國慶煙花闊別5年後復辦，市民為在維港兩岸進佔最佳位置欣賞，除刺激海景餐廳訂座需求外，海景位最低消費1500元起亦早早訂滿；亦見不少港人及旅客提早外出玩樂用膳，再去欣賞煙花，延續中秋後的零售市場動力。當中以餐飲、智能手機及節慶送禮產品較受捧，平均生意按年升20%至25%。另珠寶手表向來因年尾嫁娶而旺場，加上金價回落，內地客量回升，帶動婚嫁飾品銷情理想，有在旅遊區的珠寶店錄得多宗旅客消費個案，平均單價約2萬至3萬元起。

Dino Park開幕 新城市廣場人流升15%

另新城市廣場斥千萬元打造的Dino Park恐龍公園上周六啟用，吸引超過500名市民等候入場，開幕首日錄近1萬入場入次。新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，商場亦趁恐龍公園開幕，以及中秋及國慶超級黃金周推出不同活動、優惠及回贈刺激「夜消費」，假期內一連四晚8時至10時舉行賞樂晚會並大派恐龍造型應節燈籠，加上較早前已推出的「夜遊3重賞」消費優惠，成功刺激商場在長假人流及生意額分別按年升15%及20%，當中以餐飲食肆、親子服裝及玩具、生活百貨等商戶類別最為受惠。

此外，信和集團資產管理董事蔡碧林指，過去3日中秋國慶長周末假，信和旗下商場推出多項活動，帶動旗下商場人流及生意額按年升20%，受惠於闊別5年的國慶煙花匯演，遊客區尖東美食里國慶當晚多間餐廳出現爆滿情况，商戶Boticario Bar and Grill餐廳團隊更表示，早於一周前煙花觀賞座位已收到90%預訂，長周末假期生意比平日高20%。