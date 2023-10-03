一手3日長假淡 錄12宗成交

事實上，近期新盤市場氣氛慘淡，比較過往數年國慶假期，去年國慶翌日，恒地（0012）推售粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue，帶動兩日假期市場錄得約51宗一手買賣；2021年的3日假期及2020年的4日假期，則分別錄得約175宗及約100宗成交，即過去3年國慶假期一手成交均較今年活躍，即使2019年反修例風波的高峰期，當年1天國慶假期亦有5宗成交。

畢架．金峰佔兩宗買賣

至於長假期間，錄得最多成交及套現最多金額樓盤，均為遠展（0035）旗下已屆現樓的沙田大埔公路沙田嶺段畢架．金峰，項目於國慶當日連沽兩伙，共涉約3930萬元，其中1座6樓E室，成交價2012.8萬元，而同座7樓D室，成交價則為1916.9萬元，兩伙同為實用1033方呎的3房1套單位，實呎18,557至19,485元，買家均以120天付款，成交價同樣連一個車位。

另外，發展商亦同時公布最新銷售安排，加推實用1337方呎的1座9樓B室3房雙套單位，於本周五起招標。

必嘉坊3期首錄逾千萬元成交

另恒地旗下紅磡必嘉坊系列第3期BAKER CIRCLE．GREENWICH長假期內亦售出兩伙，其中昨日售出的28樓A室，實用492方呎，屬兩房1套連儲物房間隔，以約1041萬元售出，為項目開售至今，首次錄得逾1000萬元成交，實呎21,157元。