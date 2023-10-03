香島特色戶9.6萬租出 呎租42元

深灣9號3房海景戶7萬租出

香港仔深灣9號剛錄大額租務成交，美聯物業高級分區營業經理楊家俊表示，深灣9號9座極高層A室，實用1248方呎，3房1套連儲物房間隔，享海景，連車位以月租7萬元租出，實用呎租56元。業主2012年以約3053.2萬元一手連車位購入，租金回報約2.8厘水平。

現崇山3房11年前買入 租金回報3厘

此外，利嘉閣分行高級經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山2座高層C室，實用面積764方呎，3房1套間隔，享開揚市景，以3萬元租出，實用呎租約39元。業主2012年約1226萬元一手買入，租金回報近3厘。

另外，市區納米樓亦錄租賃成交。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣悅雅低層A室，實用面積172方呎，開放式間隔，望開揚市景，以1.1萬元租出，實用呎租64元。業主2018年2月345萬元一手購入，持貨約5年，租金回報約3.8厘。