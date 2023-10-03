湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有

有人認為我們兩個亂講，蘇東坡講明月幾時有，的而且確是講天上月亮，又點會與開單扯上關係，真的風馬牛不相及。

我個人認為，蘇東坡所講的「明月」，就好似明日、明年一樣，不過明日太短，明年太長，「明月」可能是代表一個不長不短時間，可以產生一個比較好結果。蘇東坡寫《水調歌頭》時已經開始貶官，當時在山東密州，不過都唔係太差，仲可以左牽黃、右擎蒼去打獵。東坡居士當然想返京城，於是話明月幾時有，不過又痕又怕痛，擔心唔適應，於是又話我欲承風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒，起舞弄清影，何似在人間，一於「跌落地揦番揸沙」。

撤辣須配合利息下跌

現在全港有不少人，包括以往負責出招的政府官員，都認為政府要撤辣，而且要全撤，不過唔知財爺等乜，寧願放寬九成樓花按保，但仍然堅持唔肯撤辣，不過堅持是冇用，我相信很快就會撤辣。

物業代理話，就算現在撤辣作用都少了很多，不少有錢準備買第二個單位的人，早已將資金投放在股票、債券、虛幣等，投資股票，唔見四成已經好彩；投資債券，唔使重組就當贏，重組都不太差，如果買了恒大（3333）債券，連重組的資格都冇；買虛幣已經不是贏輸問題，只要唔好惹上官非，就算輸晒都當贏。

即使如此，政府仍然應該撤辣，因為仍然有很多人做了定期，等政府撤辣時買多一個甚至幾個單位，雖然現在利息高企，買樓的人不會太多，但利息唔會永遠高企。如果政府唔撤辣，當利息下跌，那些人做了定期的人仍然不會買樓，可能會買一些高息金融產品，最後手上資金就不明不白消失了，「明月」亦不見了。

紀惠集團行政總裁

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[湯文亮 敢說反話]