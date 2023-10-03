王弼：美股似重演去年第四季弱勢

【明報專訊】一年一度的經濟年會結束後，王弼離開了土耳其，目前正在以色列的耶路撒冷，在進入耶路撒冷之前，跟來自香港的地產界朋友遊覽耶穌的故鄉拿撒勒和遍佈他傳道足跡的加利利海。朋友僱用了一位懂說普通話的猶太人作嚮導，他分享了很多猶太人跟巴勒斯坦和其他阿拉伯人的故事，當然，導遊對阿拉伯人的描述，都是以以色列人為本位。他不斷的重複，以色列人如何優秀和聰明，歷史上許多的諾貝爾獎得主，都是猶太人。
物理學家愛恩斯坦、心理學家佛洛伊德、大導演史提芬史匹堡、國際大鱷索羅斯都是猶太人，經濟學上亦是猛人輩出，就是王弼推廣的奧國經濟學，米塞斯、海耶克和羅斯巴德，以至芝加哥學派為人熟識的佛利民，統統都是猶太人，為何猶太人出這麼多的精英，坊間有不少理論，有興趣的讀者可以自行尋找。不過，正如許多民族一樣，總有天才和平凡人，天才永遠佔極少數，一般人過度攀附族內成功人士提升自我形象，是否一種健康現象，值得深思。
猶太人人才輩出，因此現代的以色列國給人的印象是國富兵強，並且國家非常現代化，高科技產業林立，然而令王弼非常詫異的，是以色列國的大片土地，無論是建築物、城市規劃、交通路面情况、店舖、膳食等，竟然跟土耳其非常相似，食品主要以乳酪、Kebab、燒餅一類，而路面的混亂情况，更有過之而無不及，這跟王弼腦海中以色列作為一個先進國家的印象格格不入。王弼沒有機會到訪耶路撒冷鄰近的特拉維夫，聽說那裏才是現代化的都市，但就算是事實，以色列作為現代化國家，其現代化只體現在某幾個城市（甚至可能只得特拉維夫），其餘大片的土地，論道路、建築和治安等，開發程度跟土耳其近歐洲的省份類似。
以色列物價高 僅少數地方先進
翻開歷史，以色列（以至希臘）在許多方面和土耳其相似並不是偶然，因為土耳其人建立的鄂圖曼帝國曾統治中東地區幾百年，現今的埃及、阿拉伯半島、伊拉克、以色列、敘利亞、黎巴嫩、阿美尼亞、希臘、巴爾幹半島、羅馬尼亞以至保加利亞，都被鄂圖曼帝國管轄，上述地區，不難發現土耳其統治者的行跡。
雖然以色列留下不少土耳其色彩，但物價卻高出數倍，比香港尤甚，如果拿聖城耶路撒冷作比較，也情有可原，因為該城充滿了來自美國的遊客，從他們的口音和服飾看，不少是美籍猶太人，而耶路撒冷新城許多的新建仿古建築，應該不少得來自美籍猶太人的資金，但耶路撒冷以外，就算是途徑拿撒勒，一間不甚顯眼由阿拉伯人經營的餐館，簡簡單單的一頓午飯，裝修跟香港兩餸飯店差不多，也盛惠每位二百多港元。治安方面，以色列鬧市中許多拿機關槍以防巴勒斯坦人恐襲的軍警不提（這情况反而在預料之中），當地的士就有劏客亂收費的惡習，逼得王弼要坐火車，而且不少人會對遊客搭訕，繼而帶遊客到僻靜地區作案，令人想起三十年前的深圳羅湖口岸一帶。總之，以色列被不少傳媒描繪為先進科技軍事強國，國家應井井有條，然而這可能只是一兩個城市的情况，其餘大片的土地，竟然更像土耳其，而且物價高出數倍，可見傳媒有化腐朽為神奇的威力。宣傳一兩個先進的城市，使外國人覺得全國都是同樣地先進，繼而忘記了其他地區的落後，不知類似的宣傳手段，其他國家又有沒有用上？
憧憬減息變高息持續 資產重估跌價
至於美股，上星期延續之前數周的跌勢，本欄早已多次提醒，9月份美股不會有運行，結果四大指數全月繼8月份後再跌，道瓊斯工業平均指數跌近4%，標普500指數跌5%，納斯達克指數跌5.7%，羅素2000指數跌6.2%。正如本欄說過，華爾街應該早知道通脹重燃，目前市場已由早前樂觀減息的氣氛，轉變為對持續高息的憂慮，資產價格因此會作出重估下跌，預計去年第四季的弱勢會重現，對冲不宜手軟，王弼會延續做淡IWM和SPY的策略。
香港奧國經濟學院院長
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