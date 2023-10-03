金子：受惠油價升 中海油Call 15112

郭思治指出，大市如欲擺脫反覆續尋底之弱態，恒指必須先重越10天線（約17,789點）、20天線（約18,044點）及50天線（約18,555點），並穩守上述三組平均移動線之上，否則，整個續尋底之弱態不變。

凱基亞洲發表報告指出，恒指預測市盈率年中時曾見10.6倍，惟最近港股回落，拖低市盈率，考慮到歷史按季較少出現大幅度反彈，故該行向下調低恒指年末的市盈率為9.3倍。凱基預估，恒指年底的目標價上限為19,600點；若果中央針對刺激房地產的政策「組合拳」沒法令樓市轉勢，投資氣氛低迷下，市盈率或會跌至約8倍，對應的恒指下限為16,800點。

美國上周原油庫存減少216.9萬桶，減幅多過預期，影響國際期油價格上升，紐約期油反彈3.64%，每桶見93.68美元；布蘭特期油升2.75%，見96.55美元。筆者在上周推介中石油Call（16841）升了18%，較大市表現好，今期繼續推介油股相關窩輪。瑞銀研究報告指，中海油（0883）的表現具韌力，主要因儲量和產量增長，油氣產量創歷史新高；成本控制優秀，每桶成本大幅下降；派息亦符合預期。該行維持中海油「買入」評級，Ｈ股目標價14元。技術上，中海油企在10天、20天及50天線之上，若中海油可以稍為調整至13.5元，可以分注買入其購證（15112）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[金子 窩輪攻略]