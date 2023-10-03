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投資策略

出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫

【明報專訊】去年6月，荷蘭初創公司Lightyear在網上發表它研發了6年的太陽能輔助充電純電動車Lightyear 0，本版當時亦曾報道。

Lightyear 0是一款四門五座位電動車，車身非常寬敞，車頂離地高達1.83米。但其空氣動力設計非常優異，風阻還不到0.19。

由於車身較輕，它的60kWh鋰電池充滿時，可以提供625公里的續航力（未計太陽能），比鋰電池容量82kWh 的Tesla Model 3 Long Range AWD的600公里續航力還略長。

Lightyear 0的最大賣點，是在車身配備了面積5平方米的太陽能光伏板，可以在行駛和露天泊車期間同時充電。Lightyear 0號稱，在陽光明媚的日子，單是太陽能光伏板，每日就可以提供行駛大約70公里的電力。

不過，Lightyear 0的定價非常高昂，稅前價格就高達25.5萬歐元（約281,078美元）。若是在瑞典出售，連稅的總售價更會高達318,750歐元（351,313美元），大約是基本規格的Tesla Model 3 Long Range的7倍。

量產不久即停產 Lightyear一度破產

該公司當時聲言，預料去年11月就可以開始交付第一批Lightyear 0。實際上，Lightyear 0在去年12月開始量產，但今年2月就已經停產，實際交付情况未明。停產4日後，該公司就證實已經破產。

幸好，一群投資者決定合作拯救該公司，令它暫時免於倒閉。Lightyear在復活後，放棄了原先的挪威製造合作伙伴，並將3間關聯公司重組為單一公司。而原來的行政總裁兼共同創辦人Lex Hoefsloot亦被要求離開；另一方面，則引入了一些具有豐富汽車業背景的人才。

曾在2012至2020年間擔任Audi的管理委員會成員、負責採購和IT，並直接參與設立墨西哥新廠的Bernd Martens，在今年7月底獲委任進入Lightyear的監事會。

同時進入Lightyear監事會的，還有John Heller。John Heller曾擔任Louwman集團的行政總裁超過6年，後者擁有大約70家門市，是荷蘭最大的豐田、Lexus、鈴木汽車的進口商，也是比亞迪（1211）在當地的獨家合作伙伴。此外，John Heller也曾在金融巨頭ING當過高管。兩人將肩負監督新管理層的重責。

翻身須棄離地 Lightyear 2定價4萬歐元起

不過，Lightyear能否重生，並非單靠上述的重組手段便可，主要關鍵還在於它能否扭轉以往那種高不可攀和「堅離地」的產品定位。那群投資者之所以願意拯救該公司，是看中它今年初發表的普及型號Lightyear 2。

從當時發表的設計圖片看來，Lightyear 2的輪廓和空氣動力設計與Lightyear 0相若，只是看來較為緊湊。但Lightyear聲稱，其目標售價預計只是由4萬歐元（約44,022美元）起，還不到Lightyear 0的六分之一。

該公司未有透露Lightyear 2的詳細規格，只聲言，加上太陽能的輔助之後，Lightyear 2在一次充滿電之後的實際續航力將可以超過500英里（約800公里）。

雖然該公司未有解釋如何能夠大幅削減成本，但卻聲稱，預料Lightyear 2可以在2025年開始量產。Lightyear 2的車身大小和續航力未有大幅縮水，但價格卻遠比Lightyear 0親民，當時就吸引了不少個人和企業預訂。

其中，LeasePlan、MyWheels、Arval和Athlon等多間出租汽車或共享汽車公司，就合共預訂了2.1萬輛。那群投資者之所以願意充當白武士拯救該公司，主要就是看到這些預訂訂單。但如果與這些出租汽車或共享汽車公司的合作不成功，Lightyear能否繼續生存，將有極大疑問。

其實，連早在2005年就成立、率先提出在汽車車身配備太陽能光伏板輔助充電、一直走大眾化定位路線的美國初創公司Aptera，也曾一再受挫。2011年，Aptera的資金鏈就斷裂，結果清盤倒閉。直至2019年，才獲得新資金重生。

Aptera今年1月曾宣佈，其兩座位三輪太陽能輔助電動車的預訂量已經超過4萬部，並且計劃在年底前開始量產。但隨後不久，又再面對資金鏈斷裂危機，Aptera近月正進行重組，甚至推出好像眾籌般的股權投資計劃。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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