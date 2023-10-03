明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
經濟

投資策略

林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌

【明報專訊】剛由升轉跌的美股，9月份才是戲肉所在，結果不幸言中了，但願近年已將資產轉移至美股的港人，能夠在9月份力保不失。展望10月份及今年餘下最後一季，雖然往年第四季度美股通常表現暢旺，但是近期環球能源價格及美國長債利率持續攀升，投資者對全球長期通脹預期，態度愈來愈不樂觀，投資者還是要對今年已表現超出預算的美股，特別提高警覺。

上個月，本欄曾以曆年效應提醒美股投資者，剛

回顧剛過去的9月份，標普500指數雖然回落了近5個百分點，但是標普能源分類指數卻逆市微升。至於港股，過去一個月的表現亦一樣乏善足陳，恒指微跌3%，但科指卻大跌6%，令很多對中資科技股仍然心存一絲盼望的投資者再次希望落空。不過，剛過去的一個月，對那些早已跟隨「國進民退」國策的投資者，整個月港股的表現，其實並不算是太差，包括三家主要中資電訊商，以至早已被年輕一代港人放棄的「老餅股」匯控（0005）。

中海油中石油跑贏西方石油

當中，受惠於期內國際能源價格升勢的中海油（0883）及中石油（0857）分別升了7.5%及8.3%，遠遠跑贏跟隨美國股神巴菲特買入西方石油（美：OXY）及雪佛龍（美：CVX）。年初至今，西方石油及雪佛龍股價分別升近4%及跌3%，遠遠跑輸給它們在港股掛牌的主要同業。

部分投資者可能還記得，本欄自俄烏戰爭爆發後，眼見歐盟與俄羅斯關係決裂，即使明知完全斷絕俄國能源供應是形同經濟自殺，也要一心盡快與普京割蓆。當時本欄的判斷是，歐盟及他們的盟友，若真心希望最終斷絕向俄羅斯購買石油及天然氣，則不能不重新考慮增加其他能源的建議，當中包括被歐盟嚴重低估全球能源局中存在重要戰略地位的核能。自去年中開始，在歐盟諸國之中，雖然德國仍然是死硬派，只是稍微延遲了最後一個核電廠的停產，但最後還是決定全線停止全國的核電設施，但是英國、法國以至多個北歐國家，過去一年已紛紛改變過往的反核立場，日本更加在2011年福島核災難11周年後，加速重啟日本多個核電設施。

核電是其中一個供應最穩定、便宜兼低碳的非再生能源，能夠在減碳之餘亦能同時確保電壓的長期穩定，是人類應對氣候變化中扮演重要角色。

核電漸獲垂青 鈾308乃主要原料

經過一年多的價格整固，作為核電主要原料的鈾308，過去一個月終於出現重大突破，現在每磅價格已重返70美元，較去年底升了超過四成。現時鈾308的價格，仍然遠較2008年對上一個能源價格周期頂部存在重大折讓。

由於價格持續多年的低迷，大部分鈾礦經營商過去多年因為毛利太低，長年處於虧損狀態，大部分效能不足的鈾礦更加是持續多年處於停產狀態。相對整間核電廠來說，鈾原料並不是電廠最大的開支來源，他們最大的開銷來自電廠初期的基建投資，以及因此而引起的高昂利息開支，核電廠對鈾礦資源的價格敏感度極低。未來鈾308價格的升跌，將取決於核電廠設備的長線增長，以及相對鈾礦供應的增長速度變化而定。由於鈾礦重啟可能存在滯後，預期短期內鈾價很可能仍然處於易升難跌之勢。

（作者為證監會持牌人，客戶持有中海油、匯控、中移動、聯通及中電信）

以立投資董事總經理

Vincent@vlasset.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
美倘未停加息 料港新股市場難回暖
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
中央年底前料再谷消費 緩解地方債
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
邦德AUM逾100億 港最大獨立資管之一
精選5中資股 迎第四季波動市
精選5中資股 迎第四季波動市
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
綠源產銷電動兩輪車 薄利多銷
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
內銀不良貸表面平穩 實際無好轉
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
美ISM製造業勝預期 美匯逼107見10個月高
恒大恒大物業申今復牌
恒大恒大物業申今復牌
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
金子：受惠油價升 中海油Call 15112
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：美債息回落 可短炒AI股
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
張兆聰：通脹受控 黃金分段買
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
伍禮賢：中集車輛積極拓海外 中期淨利新高
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
王良享：標指估值仍高 理論值可再跌8%
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
謝偉銓：港府推動體育產業要有長遠策略
碌卡自製優惠買iPhone 15
碌卡自製優惠買iPhone 15
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
沈永年：買樓考慮人口紅利以外的問題
李國樑：穩定幣驅動支付革命
李國樑：穩定幣驅動支付革命
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型
陳正犖：歐元短線或呈上落市
陳正犖：歐元短線或呈上落市
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：炒減辣 股市反應先於樓市
陸振球：也無風雨也無晴
陸振球：也無風雨也無晴
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
出師未捷陷財困 太陽能輔助電動車初創受挫
技術取勝：美高梅中國守200天線
技術取勝：美高梅中國守200天線
李聲揚：投資最怕貪心又自大
李聲揚：投資最怕貪心又自大
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
蔡金強：中秋閒聊：趣事二三
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
艾雲豪：谷歌與蘋果M&A較量拳拳對敵
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
李順威：美股調整 小心好淡倉同被殺
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
劉思明：10月大巿波動 阿里健康破阻力
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
瑞銀亞洲：杭州亞運效應 李寧牛52789
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
摩根大通亞洲：日股升勢終止 日經沽10929
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
周顯：揸的士發達 今時唔同往日
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
張佩儀：日股MPF多屬主動型 風險高
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
王弼：美股似重演去年第四季弱勢
曾淵滄：加息下盤點高息股
曾淵滄：加息下盤點高息股
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
湯文亮：如果政府撤辣 「明月」幾時都有
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
陳永傑：美通脹反彈 息率續高企
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
廖偉強：樓市過度恐慌 反現買入信號
布少明：獻計「撤辣」現曙光
布少明：獻計「撤辣」現曙光
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
馬泰陽：財爺鬆口 冀樓價回穩
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
香島特色戶9.6萬租出 呎租42元
一手3日長假淡 錄12宗成交
一手3日長假淡 錄12宗成交
新地15商場中秋國慶生意升兩成
新地15商場中秋國慶生意升兩成
太古14項目獲零碳就緒建築認證
太古14項目獲零碳就緒建築認證
凱和山自成一國 寧靜愜意
凱和山自成一國 寧靜愜意
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%
香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%
MPF宜分散投資防波動市
MPF宜分散投資防波動市