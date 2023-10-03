林少陽：鈾礦重啟滯後 鈾價易升難跌

上個月，本欄曾以曆年效應提醒美股投資者，剛

回顧剛過去的9月份，標普500指數雖然回落了近5個百分點，但是標普能源分類指數卻逆市微升。至於港股，過去一個月的表現亦一樣乏善足陳，恒指微跌3%，但科指卻大跌6%，令很多對中資科技股仍然心存一絲盼望的投資者再次希望落空。不過，剛過去的一個月，對那些早已跟隨「國進民退」國策的投資者，整個月港股的表現，其實並不算是太差，包括三家主要中資電訊商，以至早已被年輕一代港人放棄的「老餅股」匯控（0005）。

中海油中石油跑贏西方石油

當中，受惠於期內國際能源價格升勢的中海油（0883）及中石油（0857）分別升了7.5%及8.3%，遠遠跑贏跟隨美國股神巴菲特買入西方石油（美：OXY）及雪佛龍（美：CVX）。年初至今，西方石油及雪佛龍股價分別升近4%及跌3%，遠遠跑輸給它們在港股掛牌的主要同業。

部分投資者可能還記得，本欄自俄烏戰爭爆發後，眼見歐盟與俄羅斯關係決裂，即使明知完全斷絕俄國能源供應是形同經濟自殺，也要一心盡快與普京割蓆。當時本欄的判斷是，歐盟及他們的盟友，若真心希望最終斷絕向俄羅斯購買石油及天然氣，則不能不重新考慮增加其他能源的建議，當中包括被歐盟嚴重低估全球能源局中存在重要戰略地位的核能。自去年中開始，在歐盟諸國之中，雖然德國仍然是死硬派，只是稍微延遲了最後一個核電廠的停產，但最後還是決定全線停止全國的核電設施，但是英國、法國以至多個北歐國家，過去一年已紛紛改變過往的反核立場，日本更加在2011年福島核災難11周年後，加速重啟日本多個核電設施。

核電是其中一個供應最穩定、便宜兼低碳的非再生能源，能夠在減碳之餘亦能同時確保電壓的長期穩定，是人類應對氣候變化中扮演重要角色。

核電漸獲垂青 鈾308乃主要原料

經過一年多的價格整固，作為核電主要原料的鈾308，過去一個月終於出現重大突破，現在每磅價格已重返70美元，較去年底升了超過四成。現時鈾308的價格，仍然遠較2008年對上一個能源價格周期頂部存在重大折讓。

由於價格持續多年的低迷，大部分鈾礦經營商過去多年因為毛利太低，長年處於虧損狀態，大部分效能不足的鈾礦更加是持續多年處於停產狀態。相對整間核電廠來說，鈾原料並不是電廠最大的開支來源，他們最大的開銷來自電廠初期的基建投資，以及因此而引起的高昂利息開支，核電廠對鈾礦資源的價格敏感度極低。未來鈾308價格的升跌，將取決於核電廠設備的長線增長，以及相對鈾礦供應的增長速度變化而定。由於鈾礦重啟可能存在滯後，預期短期內鈾價很可能仍然處於易升難跌之勢。

（作者為證監會持牌人，客戶持有中海油、匯控、中移動、聯通及中電信）

以立投資董事總經理

Vincent@vlasset.com

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[林少陽 細味投資]