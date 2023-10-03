溫傑：新世界租金收入增 提升盈利能見度

截至今年6月30日全年業績，集團錄得綜合收入為952億元，按年增加 40%。同期核心盈利為110億元按年升21%；股東應佔溢利9億元，按年減少27.9%，後者主要受投資物業公平值變動、財務及稅務費用增加所致。集團派末期息0.3元，連同中期息，全年股息0.76元。集團同時宣布，派發有條件特別股息1.59元，條件為須待出售事項完成後方可作實（即完成出售所持新創建約23.8億股股份）。

值得一提的是，期內香港投資物業收入增加10%至30.9億元，分部業績增加7%至22.6億元，增長主要受惠於位於九龍尖沙嘴K11 MUSEA人文購物藝術館、K11 Art Mall購物藝術館，以及位於鰂魚涌的甲級寫字樓K11 ATELIER King's Road之營運效率提升及租用率改善。隨着租金收入增加，可望減低業績的波動性，並提升盈利能見度，對估值有利。同時，業績公告，於今年6月30日，集團於香港未入帳應佔物業合約銷售收入中，46億元及72億元將分別於2024及2025財政年度入帳，預示業績有一定保證。

若針對投資物業，坐落於香港國際機場和毗鄰港珠澳大橋「11 SKIES」，將與擴建後的二號客運大樓無縫連接，為顧客帶來更多便利。其中，3座甲級辦公大樓部分區域已如期落成啓用。內地方面，集團多個重磅級項目將於2023年下半年陸續入市。上述項目亦為集團業績的持續增長提供有力保障。

除業績外，我們亦非常看重管理層的言論。集團執行副主席及行政總裁鄭志剛表示，集團現金連同可動用資金多達940億元；而重點是集團上半年已獲得300億元低成本銀行貸款。他同時表示，集團一直與多達60家銀行長期做生意，暗示融資能力理想。業績公告表明，2024財政年度到期的貸款再融資已全數被處理。在可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。相關資訊相助有助減少市場對集團財政情况的憂慮，而更重要的是，鄭志剛指出集團正考慮回購債券，包括永續債，有望降低集團的槓桿比率。

誠然香港樓市仍受環球投資市場前景不明，以及與樓市相關的1個月港元拆息（HIBOR）創下新高所影響，置業氣氛相對疲弱，惟地產股估值或已反映部分利淡因素。

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]