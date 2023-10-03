陳正犖：歐元短線或呈上落市

美聯儲議息結果釋放鷹派信息後，官員言論亦出現分歧，里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）現在判斷是否需要再次加息為時過早，而芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）則警告利率過度走高的風險。美匯指數上周再升至10個月高位，如果經濟數據繼續參差，官員態度亦略為軟化，美匯可能在近期支持位105.4附近整固。

9月東京CPI升幅連續第三個月放緩，數據在上星期五公布後曾拖低日圓。市場始終關注日本當局何時入市干預日圓匯價，美元兌日圓仍有機會回落至20天移動平均線145.50水平。歐元兌美元上周見過10個月低位，德國通脹低於預期，而疲軟的歐盟通脹數據亦可能對歐元構成阻力。歐元兌美元在接下來幾個交易日或在1.0480至1.0690之間上落。我們將3個月和12個月歐元兌美元的預測分別調低至1.09及1.12。

由於利率上升和中國經濟增長放緩，近月令歐元受壓。未來3個月，美元潛在回調和市場對歐央行的重新評估可能會推動歐元走高。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]