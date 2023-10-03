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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：Web3.0非Web3 實為網絡數碼轉型

【明報專訊】相信是香港歷史上最大的一宗的金融騙案，JPEX事件在過去一星期仍不斷發酵，執筆時，已拘捕18人，涉及金額累計至15億元。在香港正積極推行虛擬資產市場發展之際，JPEX事件不多不少將造成一定的影響。而剛剛從英國公務回港的財政司長陳茂波接受訪問時說：「區塊鏈技術及金融創新屬大勢所趨，但與此同時，一定要將第三代互聯網相關業務納入一個合適的監管內，對於一些懷疑違法行為，我們必定會嚴厲打擊，並將它納入適當的監管框架內，希望讓行業負責任及持續發展。」

筆者在此專欄也曾解釋過Web3.0與Web3的分別，我相信司長是誤會了第三代互聯網等於Web3。筆者不想錯誤解說司長的意思，但希望也不厭其煩在此再簡單說明一下Web3.0與Web3 的分別。

Web 3.0較Web3易刪改數據

語義網（Semantic Web），也被稱為Web3.0，早於1998年由萬維網之父Tim Berners-Lee提出。是着重於透過在不同網站間重複使用和連結數據，以提升效率和智能化。然而，去中心化網絡或Web3是由以太坊共同創辦人Gavin Wood方於2014年重新提出Web 3.0的想法，強調安全性和使用者權力，將數據和身分的控制權交還給使用者。

語義網使用一個稱為Solid pod的中央位置來儲存所有使用者數據，令使用者能夠控制第三方對其數據的訪問。Solid pod還為使用者發行一個稱為WebID的唯一身分證明，作為生態系統內的身分標識。在基於區塊鏈的Web3中，使用者可以將數據存儲在加密貨幣錢包中，並使用私鑰來訪問。

在Web3中，數據由於分散在多個節點上，因此很難修改或刪除；然而，在Web 3.0中，數據可以輕鬆地進行更改。此外，存儲在solid pod中的數據是集中式的，而存儲在加密貨幣錢包中的密鑰則提供對鏈上資產數據的訪問。

Web3和Web3.0均處於建設中

雖然Web3和Web3.0在名稱上相似，但在概念和方法上存在巨大差異。然而，它們都有一個共同的目的，都是旨在通過維護使用者對其數據的控制來創建更好的互聯網。核心差異在於實現這一目的的方法。雖然語義網將數據存儲在Solid pod中，但Web3則使用去中心化技術來實現相同的目的。值得注意的是，無論是Web3還是Web3.0，它們都還在建設中（處於初期階段）；儘管進行了各種實驗，但它們還沒有以完整的形式實施。

簡單來說Web3.0是智能及集成網絡技術的互聯網統稱，而Web3着重於金融科技Fintech、虛擬資產、NFT等領域。所以財政司長說的是要規管第三代互聯網或是Web3，看似相似，卻截然不同。總括來說Web3.0是一個網絡科技提升，下一個數碼轉型的時代。

講開數碼轉型，不能不提提近年大力推動本地中小企進行數碼轉型的生產力促進局，生產力局將與工業貿易署攜手策動，於10月10日（周二）至10月11日（周三），在生產力大樓舉行，專為中小企及初創公司而設的大型博覽盛事《中小企資援組：科技+中小企業採購博覽會2023》。

企業利用數碼技術改善或創新其業務流程已成為當今商業環境中的一個重要趨勢。在面對全球經濟復常下，要跟貼市場變化和消費者需求，中小企及初創企業須積極應對，數碼增值企業是一個必然的選擇，以提高生產力和效率、競爭力和客戶滿意度，促使盈利上升，要一次過掌握多方面的相關解決方案及實踐秘訣。

 企業需數碼增值 提升生產力競爭力

博覽會設有超過50個展覽攤位，涵蓋了各種與數碼科技、創新轉型、服務供應商 、環境、社會與治理（ESG）相關等範疇，例如人工智能、雲端運算、大數據、5G網絡、智能製造、電子商貿等。參與者可在現場與展商交流，進行免費的諮詢及顧問服務，幫助解決企業在發展過程中遇到的挑戰和問題，獲取實用的建議和指導，了解有何解決方案適合自身的業務需求。

 透過今次博覽會上的七大主題研討會，內容涵蓋創新技術、數字轉型、智能解決方案、ESG戰略和政府資助計劃等，由行業專家和知名企業家主持，分享實用經驗及其成功之道，參觀者將有機會與來自各行各業的企業家和專業人士交流和分享經驗，深入認識最新營商趨勢和發展機會，以推動您的業務增長和創新發展。

活動更預告多個香港科研機構將即場披露對未來一年的採購項目及技術需求，對於尋找正期待合作機會的中小企及初創公司來說，無疑是個大好機會。有意申請政府資助計劃的企業更加不可錯過，屆時將有熱門政府資助計劃代表設展並分享資助詳情與申請注意事項，鼓勵中小企善用政府資源，實現數碼轉型及業務拓展等。

不管是Web1.0、Web2.0或Web3.0，筆者認為企業必須認識科技、善用科技來提升企業的競爭力。畢竟未來的營商環境必定以應用科技的能力為主要元素。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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