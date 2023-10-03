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投資策略

投資者及理財教育委員會：另類投資多不受港規管 小心風險

【明報專訊】隨着對財富增值的認識愈多，傳統的股票、債券或已未能滿足投資者胃納，促使另類投資不斷繁衍。例如有人會到海外置業，甚或投資農場，想得到的、想不到的，都可以投資。不過投資這些另類產品前，投資者除了要考慮回報外，更應小心研究產品的真偽，以及留意有關產品有否受監管。傳統投資資產，即股票、債券和現金以外的投資，一般都可以稱為另類投資。另類投資涉及的資產可謂包羅萬象，如房地產、各類商品，以及虛擬資產。投資者可以直接買入相關資產，例如跑到海外購買物業和酒莊，也或會涉及以下的投資計劃或安排。

近年市場出現海外農場的投資計劃，參與計劃的投資者，一般毋須親自種植或飼養，因為計劃營運者通常會要求投資者簽署託管合約，由計劃營運者安排專人或團隊負責農場的日常營運事宜，投資者可分享來自農場和銷售農產品的收益，甚至每年保證獲取若干數量的農產品或金錢回報。

港人在海外置業已非新鮮事，但海外地皮是近年新興的另類投資安排。參與計劃的投資者會按投資金額擁有部分相關地皮的權益，之不過他們對於自己所擁有的地皮份額並沒有日常控制權或營運決策權，例如不能佔有、使用或出租，而會由管理公司統一管理所有地皮份額。日後如地皮善價而沽，投資者可以分享有關回報。

虛擬資產名酒海外物業近年受關注

很多另類投資原則上不受本港任何金融監管機構的規管，存在較高投資風險，並有可能混雜投資騙局。名酒、海外物業、黃金和虛擬資產都是近年備受關注的另類投資，相關騙局乘勢而生。另類投資計劃或安排如果具備集體投資計劃（CIS）的元素，例如投資者對有關資產沒有日常控制權、有關資產是由管理公司代為管理，以及計劃/安排的目的是為投資者帶來回報等，那麼有關投資計劃/安排就可能屬於CIS。

在現行監管下，CIS要得到證監會的認可，才可以向香港公眾公開銷售。未經認可的CIS一般只可以售給專業投資者，或根據證券及期貨條例下的其他豁免來銷售。相對一般的資產買賣，CIS的結構和運作比較複雜，或會有前期收費和每年應繳管理費等，亦可能會有投資鎖定期，其間不能隨時退出。除了海外農場、地皮那些疑似CIS的另類投資，還有其他如酒店、商場、學生宿舍等投資計劃，通常都沒有得到證監會的認可。它們是否受到海外監管機構的監管，往往亦很難查證。

投資者在考慮參與一項投資計劃之前，應先清楚了解有關計劃的特點、條款和風險，明白自己的權益和責任。未經認可的投資安排有較高的投資風險，證監會網站設有「非認可投資計劃警示」，該警示包括涉及房地產、數碼代幣及首次代幣發行等非認可疑似集體投資計劃的安排，它們及其銷售文件未經證監會認可，產品本身未必適合香港公眾，產品披露也不一定清晰及完善，投資者未必可以得到適當的保障。

為保障自己的利益，投資者被招攬參與任何投資安排時，應查核以下三點：該安排是否擁有CIS的相關元素；該CIS是否屬證監會認可，你可在證監會網站的投資產品列表找到獲得證監會認可的CIS及其銷售文件；及向你推廣有關安排的中介人是否持有證監會牌照。任何公司或人士參與受規管活動的買賣或向投資者作出建議，都需要向證監會取得牌照或註冊。你可以在「持牌人及註冊機構的紀錄冊」內找到中介人的牌照資料。銷售CIS可能屬於受規管活動，需要獲得證監會的牌照，違反者或會觸犯《證券及期貨條例》。

參與另類投資計劃或產品定要格外謹慎，有需要應諮詢獨立法律意見。本周是由國際證券事務監察委員會組織（IOSCO）舉辦的「世界投資者周2023」，投委會將聯同主要持份者提供一系列資源及活動，包括舉辦「可持續投資 講心又講金」投資者教育講座、「虛擬資產交易監管知多啲」facebook專訪，幫助香港公眾加深對新興投資趨勢的了解，及可持續投資與虛擬資產的相關風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[投資者及理財教育委員會 投資先機]

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