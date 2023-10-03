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經濟
余淑穎 理財信箱

月供基金增至2000元 儲80萬作教育基金

【明報專訊】讀者Sindy來信：

本人30歲，丈夫34歲，育有一名3歲小朋友，家庭月入3.2萬元，有儲蓄約20萬元，股票約10萬元。小朋友年供全保保險約16,000元，自己有年供醫療保險6000元和月供基金1200元。現於公屋居住，月租1560元，現時小朋友一年學費37,000元，夫妻每月開支約6000元，水電煤每月開支1000元，雜費每月1000元，付家用每月5000元。曾想買市區兩房一廳的居屋單位，但擔心仔女教育開支問題，想請問顧問有何方法？

筆者回覆：

根據Sindy提供的收支情况，若將總家庭收入減總開支，每月可儲備資金約10,000元。首先有關家庭醫療保障是最基本的，有可能夫婦二人在各自公司提供的僱員福利中已享有醫療保障。若有，請了解現有醫療保險計劃中的保障額是否足夠，若離職，現有醫療保險計劃可否變成個人醫療保險跟身？若否，在市場上的基本普通房全面醫療保險，每人每年醫療保額上限為18萬元，兩大一小全家醫療保費每月約為840元，可作參考。

另外，我建議Sindy夫婦二人各自為家庭投保人壽保險，保障期為30年，人壽保額各為300萬元。假設夫婦二人身體健康和不吸煙，Sindy的每月保費為330元，先生每月約550元，保費在受保期間保證不變。至於小朋友的教育儲蓄，先以本地升學為藍本來預算。現時Sindy已經擁有一份月供基金的儲蓄計劃，若果此基金計劃的收費及回報能平衡及可做到資產增值的效果，建議可考慮每月1200元的供款，增至每月2000元來作小朋友的教育儲蓄。以每年淨回報有5%年利率來預算，到了2036年計劃期滿，屆時本金加回報約達到80萬元。

利用公屋綠表優勢置業上車

現時能參加政府津貼學券計劃的幼稚園，在學費及雜費開支上必須根據政府的規範及批核標準作出上限釐定；若超出政府標準開支要求便不能參與學費減免計劃，即是說，非參與學券計劃的私立幼稚園的學費和雜費，會因應學校的師資和營運成本而每年調整及提升。若果Sindy夫婦二人希望擁有私人物業，必須提升儲蓄能力作首期之用，故此必須好好策劃如何逐步增加收入來源，來配合家庭未來開支的需要。

因夫婦二人和家人是公屋住戶，可享有綠表條件用公屋戶籍購入居屋單位，但考慮到Sindy現時的儲備不足和開支將日漸提升，我建議Sindy可與家人商量選擇售價不高於400萬元、免補地價的綠表居屋為置業目標。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]

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