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經濟

內銀淨息差料一年內未見底 富瑞：之後取決LPR會否再降

【明報專訊】人民銀行去年以來多次減息，壓低銀行貸款收益率和淨息差，今年上半年大型內銀淨利息收入普遍下跌，而上周一（9月25日）人行調低首套房按揭利率政策開始實施，令內銀淨息差進一步受壓。富瑞中國金融首席分析師陳姝瑾預期至明年第三季，內銀淨息差仍不會見底，不過內銀現價已相當反映市場看淡內地經濟的預期，股息率亦在吸引水平，若刺激政策超預期，股價可望有所反彈。

明報記者 歐陽偉昉

淨利息收入佔多數大型內地銀行營業收入七成以上，可想而知息差收窄對內銀盈收有關鍵影響。陳姝瑾接受本報記者訪問時表示，內地貸款普遍每年重訂價格一次，今年1年期LPR兩次減息累降0.2厘，LPR下調對淨息差影響將持續一年，另外部分首套房按貸客戶需自行向銀行申請降息，對第四季和明年首季淨息差陸續有影響。事實上，整體內銀淨息差第二季已跌至1.74厘，低於1.8厘的審慎評估監管警戒線。

陳姝瑾預期今年全年內銀整體淨息差將跌約0.3厘，至少至明年第三季亦不會見底，及後能否回升則取決於LPR會否再降。即使人行去年推動內銀下調存款利率，以保持內銀利潤和淨息差，但陳姝瑾指措施令增加存戶將活期存款轉為定期，部分銀行存款息率在上半年不降反升，存戶亦會將資金轉至理財產品或保險，認為措施對提高淨息差幫助很小。

貸款需求弱 淨利息收入看跌

雖則去年大行貸款額仍有逾一成增長，某程度抵消部分淨息差收窄影響，不過陳姝瑾亦指出，今年貸款需求疲弱令貸息明顯下跌，例如過去利息較高的個人消費、經營貸款需降息吸引借貸，而公司貸款銀行只敢向央企和國企借貸，貸息只約2厘。她認為今年除非出現額外貸款需求，如大規模基建政策，否則料大行淨利息收入將繼續下跌。

今年上半年大型內銀撥備前利潤普遍下跌，但一如去年般情况，通過減少信貸減值撥備，令純利仍保有低單位數增長。陳姝瑾表示現行政策部分房貸不需劃入不良貸款，因此今年銀行仍有空間透過降撥備維持利潤低單位數增長，但做法能否持續，則視乎當時經濟環境和監管當局會否給予銀行確認較少不良貸款的空間。

內銀估值偏低 股息率吸引

主要包括大型內銀的恒生港股通中國內地銀行指數，年初至今已下跌6.9%，建行（0939）、中行（3988）和工行（1398）目前股息率高達9厘以上，陳姝瑾指內銀股價若要回升，需視乎內地經濟改善，提升信貸資產質素和淨息差。不過目前內銀估值已很低，只要經濟數據、房地產等政策超出預期，內銀估值可望有所反彈。她目前對內銀行業持中性看法，對收取股息的投資者而言，現時股息率有一定吸引力。

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