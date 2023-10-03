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經濟

精選5中資股 迎第四季波動市

【明報專訊】邦德資產管理首席投資主管梁江在上文預測，恒指在10月有機會下試16000點至17000點，故此旗下「邦德中國基石基金」已沽空指數期貨來對冲股票組合潛在下跌風險，淨長倉降至約20%，跟着他會介紹在市場如此不明朗的情况下，該基金仍重倉持有聯想集團（0992）、工業富聯（滬：601138）、匯川技術（深：300124）、寧德時代（深：300750）及粵高速（深：000429）的投資亮點。

邦德資產管理梁江表示，他將會從分享該行現時投資中國股票的四大方向，藉此介紹旗下基金重倉持股，第一個投資方向是重視股權自由現金流（Free Cash Flow to Equity、FCFE），故認為中國收費公路股有投資價值。

梁江表示：「談到FCFE的話，目前中國股票有一個行業是非常強的，那就是收費公路，目前收費公路股佔我們基金資產值的比例也相當高，主要是A股上市的收費公路股，例如股息率逾5厘的粵高速，在內地現時利率相當低的情况下，它明顯是有吸引力、可吸引資金追捧的，股價在9月便逆市向好（見圖）」。

聯想與工業富聯屬硬科技孖寶

至於目前梁江在中國股市的第二個投資方向是「硬科技」，旗下基金亦持有工業富聯及匯川技術，而且它們的自由現金流收益率（FCFE Yield、即股權自由現金流除市值）亦高達雙位數，也符合上述第一個投資方向，他首先分析聯想的基本面：「我們早前到台灣進行調研，相信全球個人電腦市場將回暖，而且目前聯想估值很便宜，自由現金流收益率逾15%」。

聯想早於1994年已來港上市，相信不少讀者對它頗熟悉，而梁江另一隻看好的硬科技股工業富聯亦頗有來頭，它又為稱為富士康工業互聯網，是台灣鴻海集團（台：2317）旗下子公司，也是Nvidia（美：NVDA）旗下圖型處理器（Graphics Processing Unit、GPU）的製造商和人工智能伺服器的供應商，梁江分析：「工業富聯的其中一項業務是人工智能伺服器，這明顯是增長型的區域，而且它不少訂單來自Nvidia，未來業務繼續增長可期」。他續說，工業富聯現時自由現金流收益率亦高達10%，估值有吸引力。

匯川工業自動化領先企業

至於梁江在中國股市的第三個投資方向，則是工業自動化，匯川技術是此主題的表表者，集團業務涉及能源、工業機器人、智能電梯、工業互聯網及新能源汽車等廣泛工業領域。

根據梁江的分析，中國每年有近200萬名工程師大學生畢業，相等於歐洲及美國總和，具備此人才紅利，在發展製造業上具備全球競爭優勢，例如匯川在因應工業應用場景設計軟件方面做得非常好，技術進步很快，在上述工業領域已經搶走日本企業及德國西門子等外資不少訂單，實現入口產品替代（Import substitute）。

梁江透露，第四個投資方向是電動車，當中，看好電動車電池龍頭股寧德時代，原因是電動車近一半生產成本來自電池，而寧德電池不論在中國及全球電動車電池市場均佔有最大市場份額。

寧德電池具全球競爭力

歐盟高級官員上月中宣布將對中國電動汽車補貼展開調查，而美國汽車工人聯合會（UAW）在密歇根州發動罷工規模愈鬧愈大之際，美國汽車巨頭福特（美：F）上周突然宣布，暫停與寧德時代合資在密歇根州投資35億美元的電池廠建設計劃，令人擔心中國電動車及電池企業在歐洲及美國拓展計劃受挫，但梁江認為對此不須過分憂慮，料有關企業可以妥善應對。

梁江表示：「首先我們要評估的是，全球是不是繼續需要電動車？這答案顯然，世界需要價格便宜、可信賴的電動車，我覺得這才是真理。目前中國電動車企業不論在生產能力、價格、良品率等方面均較歐美同業有競爭優勢，整體產業鏈亦很完善，這樣的話，中國電動車企業到歐美設廠生產，為當地帶來資金、技術及就業機會，長遠應該是會受到歡迎的。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕封面故事 邦德中國基石基金 粵高速(深：000429) 寧德時代(深：300750) 匯川技術(深：300124) 工業富聯(滬：601138) 聯想集團(0992) 邦德資產管理首席投資主管梁江

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