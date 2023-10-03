中央年底前料再谷消費 緩解地方債

梁江表示：「中國目前政府債務佔GDP比率僅約130%，低於美國的150%，亦低於日本的220%，可見中國政府是完全有能力增加槓桿去刺激經濟，而我也期望將出台大規模財政刺激，原因是寬鬆貨幣政策現時對刺激經濟的幫助已不大，背景是目前老百姓普遍聚焦於減債，即使進一步減息，老百姓也不傾向增加貸款了。如果你參考1980年代末期日本經濟泡沫爆破後的迷失10年，即使期內日本央行也曾積極減息，但對刺激經濟沒有作用，原因是當地老百姓先還債、後消費、積極去槓桿，出現所謂資產負債表收縮的情况，汲取當年日本失敗教訓，現在中國政府要做的便是對症下藥解決這個問題，例如當老百姓不花錢或不夠錢花，政府便直接給錢老百姓花」。

若A股大跌 中央或重演8年前入市

中國目前政府債務佔GDP比率約130%，當中，中央政府及地方政府債務各佔一半，由於不少地方政府近年陷於財赤，如何償還有關債務屬市場憂慮。梁江認為，由於「地方政府的債務也屬於國家的債務」，故他建議中央政府可用幾年的時間，逐步承擔地方政府的債務，而試點可於今年底前推出，此舉料可提振市場信心。

另外，梁江指出，股市是經濟寒暑表，股票價格上升亦可為股東帶來財富效應、促進消費，因此日本政府近年亦積極提振當地股市，包括已買入市值數千億美元日本股票，故他認為，中國政府亦可買入滬深300指數或上證等內地大型股票指數的ETF，以提振投資者對內地股市的信心：「在2015年下半年內地A股大跌期間，國有資產管理公司或券商也曾發行一些ETF，由政府直接去買，由於這些是上證指數、滬深300指數的ETF，政府買這些ETF便等於買大市、而非個股，不涉及主動選股，這便沒有道德上的風險。我覺得類似行動在今年底前是有機會再做的，這取決於股市有多差，若股市真的很差，政府便要果斷入市增加投資者的信心」。

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