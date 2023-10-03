邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點

明報記者 葉創成

去年3月以來美國聯儲局大幅加息，聯邦基金利率上端於7月已升至5.5厘（見圖1），邦德資產管理梁江分析，雖然當局在9月暫停加息，但由於白宮近月需要就新冠疫情期間所發行的巨額國債再融資，即發行新債還舊債，這亦導致不同年期國債孳息率全面上升，當中，10年期國債孳息率上周便已升穿4.5厘此心理關口，周四高見4.6861厘，周五收報4.5711厘（見圖2），他估計該息率將進一步升至4.75厘附近，變相繼續抽緊全球流動性。

由於本港採用聯繫匯率，在目前美息高企的情况下，港息跟升的壓力十分大，當中，由隔夜至一年期本港銀行同業拆息（HIBOR）近日均破位而上，例如隔夜HIBOR上周五報5.6729厘，已高於2008年金融海嘯前水平（見圖3）。

九七高息壓垮股樓 宜引以為戒

梁江提到，在1997年至1998年亞洲金融風暴期間，隔夜HIBOR曾高企於20厘以上，拖累本港股市及樓市急跌；他強調，雖然目前聯匯機制已有所改善，隔夜HIBOR不易重返當年高位，但必須警惕隔夜HIBOR若維持在高位，對風險資產所帶來的壓力：「HIBOR是一個非常重要的融資指標，HIBOR高企實際上便是反映流動性緊張，這對風險資產的壓力是毫無疑問的，例如現在HIBOR已經去到5厘以上，對股市的壓力明顯非常大」。

值得注意的是，本港政府上周四公布新一批綠色零售債券（4273）初步認購數據，認購金額較去年綠債減少7.3%至302億元，可見HIBOR高企所反映的本港金融市場流動性緊張，不止拖累股市，對投資風險低的政府債券也已經帶來影響。

全球10月屢現股災 須提高警覺

除了上述息率高企的因素外，梁江列出其他三大理由，料恒指10月或下試16,000點至17,000點：「首先，從時間點判斷，過去數十年每年秋季、即9月及10月都是股票市場表現比較差的時間，股災很多時候都是這兩個月出現，不止是中國股市、全球股市也是這樣，屬季節性因素（seasonality）；第二，現在投資者比較擔心的還是中國房地產及地方政府債務問題，我的感覺是，在今年底之前中央政府會就此有政策出台（見配稿），否則今年底銀行在會計帳目上便會出現較多壞帳，至於具體時間點，愈接近今年底，出手的機會便愈大，有可能是11月、也可能是12月，但在10月的時候做這些大動作的機率相對低；第三，從技術分析來講，如果我們判斷正確的話，恒指在10月料會慢慢向下走，當恒指跌穿17,000點後，相對強弱指數（Relative Strength Index、RSI）會逼近30，醞釀超賣反彈」。

梁江提及港股過去在10月曾出現不少股災，而記者翻查彭博數據，恒指在1987年10月大跌1703點或43.2%，在1997年10月亦急挫4425點或29.41%，均應驗了「十月股災」。回顧2018年中美貿易戰以來，雖然恒指過去5年10月「三升兩跌」，但在2018年及去年均大跌10%或以上（見圖4），由此可見投資者在今年10月須提高警覺。

旗下中國股票基金現淨長倉僅20%

由於預測恒指在10月仍會下跌，梁江透露，旗下中國股票基金目前的長倉佔資產總值的比例約80%，其餘約20%為現金，另亦持有約60%指數期貨淡倉，因此組合淨長倉僅約20%，他表示：「自從邦德資產管理在2006年成立以來，中國股票基金的淨長倉目前是接近最低的，這樣的好處是，即使大市下跌，只要我們選股得宜取得超額回報（alpha），長倉表現比短倉好，基金資產總值仍可上升」。

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