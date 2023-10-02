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經濟

濱海投資拓增值服務 冀成「藍海」市場

【明報專訊】內地城市燃氣公司濱海投資（2886）在傳統售氣、管道輸送等業務，正待更多用氣大戶落戶其大本營所在的天津地區之外，亦正涉足內地其他地區，冀將來的用戶量及用氣量增加。集團執行董事兼總經理高亮接受本報訪問時更提及，近期開拓的增值服務亦剛起步，今年上半年已錄逾千萬元人民幣收入，連同正部署開發的綜合能源項目，有望成為該集團業務的新「藍海」。

增值服務上半年錄逾千萬人幣收入

在傳統售氣生意方面，副總經理兼董事會秘書尹富鋼表示，集團已經在天津、河北等地涵蓋近30個項目，繼而再整合在浙江、江蘇、江西等地約11個項目另組成南方集團。單以天津的燃氣市場而言，用氣量較大的工業用戶及居民用氣各佔95%及5%。

儘管該集團一度面對高氣價及低邊際利潤的毛差問題，但尹富鋼稱，由於市場有充分競爭，加上集團在連接上游氣源具優勢，發改委自今年第二季容許項目進行順價調整，今年下半年的毛差已回升至2021年較好的水平。他預期，隨着集團在上、下游運作成熟，加上擴充規模，相信有助為業務每年實現雙位數增長打下基礎。

現時濱海投資在下游有用戶約240萬，高亮稱隨着業務規模擴增，將來有望增至400萬戶。待將來天津會有更多重工、港口、地鐵等大型項目落地，他料天然氣使用量將來會倍增，提升至40億至50億立方米。在經營售氣業務同時，他稱：「還可把握機會開拓保險代理、小型安裝、安全檢查及更換設施等增值服務。」有關業務被視為集團的「藍海」市場。今年上半年度增值業務已經提供約1800萬元人民幣收入，尚且是初期發展階段，他相信將來還有空間去發展。他們亦擬在綜合能源項目方面去探索，例如跟泰達科創城園區着手部署啟動新能源項目。因此其業務的擴展已超越地域上的擴張，而是業務線進一步增加。

維持每年派息佔盈利30至50%

在持續擴展業務同時，尹富鋼指，儘管集團的總資產及總負債率約72%、資本負債比率約59%，但是他相信透過新增業務機會、現有業務發展及自營現金流，有助平衡資產負債結構。集團會維持每年派息佔盈利介乎30%至50%。

相關字詞﹕濱海部署擴增值服務（綜合能源）項目 尹富鋼 高亮 濱海投資

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