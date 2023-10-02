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經濟

中指院：9月新建房價扭跌轉升

【明報專訊】內房利好政策密密出台，加上近期開發商積極利用政策窗口期，以及「金九銀十」季節性的影響下，9月份新建房屋價格扭跌轉升。中指研究院發表報告稱，根據中國房地產指數系統百城的價格指數顯示，9月份新建住宅平均價格為每平方米1.62萬元（人民幣，下同），按月升0.05%，扭轉7月份及8月份的跌勢，按年跌幅亦收窄至0.1%。

供應增加令二手房價受壓

同時，內地新建房按月錄得跌幅的城市數量則回落至30個。總結第三季，新建房屋平均價格季內升0.03%，較第二季度的升幅擴大0.02個百分點。

中指表示，受「認房不認貸」政策落地帶動，再加上政府放寬房屋限售，重點城市二手房屋的掛牌量增長顯著，供應增加令9月百城二手房價格走勢受壓。月內百城二手房屋平均價格為每平方米1.55萬元，跌幅較8月擴大0.06個百分點，連續17個月錄得跌幅，按季跌0.44%，按年跌幅亦擴大至2.59%。

二手房屋價格按月錄得跌幅的城市數量增至99個，為連續4個月有超過90個城市錄得按月跌幅。數據指出，百城二手房屋平均價格第三季累跌1.21%，跌幅較第二季擴大0.57個百分點。

而整體內房市場依然疲弱。中指於上周六（30日）公布的研究指出，排名首一百的內地房商總銷售額為4.8萬億元，按年跌10.3%，跌幅亦較8月擴大1.7個百分點。

中指建議，於需求方面，下調核心城市的首付比例、降低房貸利率、減免交易稅費，以及優化一線城市的郊區和核心二線城市的主城區的限購政策。

至於供給方面，中指建議部分城市推出企業紓困措施以緩解開發商經營壓力，又指若政策優化到位，第四季度核心城市的內房市場可望企穩，而二線和三四線城市市場的復蘇則需更長時間。

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