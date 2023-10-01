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經濟
2023年10月1日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
內地官方製造業PMI上月回復擴張 分析：外需放緩本地信心仍弱 已見底惟難急彈
彭博調查：六成受訪分析師料內房最壞時刻未過
標指表現今年最差 華府今勢局部停擺
Bill Ackman：通脹長升 美10年期債息數周見5厘
曼克頓山4房2538萬沽 13年帳賺928萬
小米港業務次季收入增逾15%
歐盟查華電動車 德法嚴重分歧
歐中合資車廠Tesla 均成調查對象
張宗永：JPEX事件的多面觀
薛偉傑：羽毛球運動員退役變網紅 擁900萬粉絲
馮其十：內地一重要經濟數據變化說明什麼？
馮其十：內地一重要經濟數據變化說明什麼？
【明報專訊】本周，內地公布的經濟指標中，有一個重要數據變了！8月份規模以上工業企業利潤自去年下半年以來首次由負轉正，利潤率顯著上升，盈利快速修復……這些變化說明什麼？
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內地官方製造業PMI上月回復擴張 分析：外需放緩本地信心仍弱 已見底惟難急彈
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標指表現今年最差 華府今勢局部停擺
Bill Ackman：通脹長升 美10年期債息數周見5厘
曼克頓山4房2538萬沽 13年帳賺928萬
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