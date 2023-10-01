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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：羽毛球運動員退役變網紅 擁900萬粉絲

【明報專訊】運動員若能在奧運會奪金，自然身價百倍，不愁出路。但現實是大部分運動員不但沒有機會參加奧運，甚至往往未入選國家隊便退役。在內地，就有退役運動員成為網紅，摸索出一條新出路。

2000年出生的王小羽，曾經在2015和2016年兩度入選中國女子羽毛球國家青年隊，亦曾經在省級比賽奪冠。奈何內地羽毛球人才濟濟，因為未能更進一步，王小羽選擇了退役。

2018年，王小羽開始拍攝視頻，展示打羽毛球的技巧，到各地和其他運動員交流，卻成轉捩點，令她在網上爆紅。

初時，她還只是偶然做一下直播帶貨。漸漸地，開始有企業邀請她參加商演和表演賽，而搭檔或對打的竟然包括林丹、諶龍、傅海峰、徐晨等男子羽毛球退役名將。甚至有樓盤在開售時，借她的表演賽來宣傳。傳聞她出席李寧集團新產品訂貨會的出場費更高達100萬元。

王小羽的成功，吸引了其他人仿效。現時「抖音」有四大羽毛球女網紅：王小羽、侃萌、愛梨、小宋老師。大致上，她們將流量變現的方式，都離不開直播帶貨、線下商演和開班教學。其中，王小羽的「抖音」粉絲達到大約900萬（還未計其他短視頻平台），排名第一。

據悉，王小羽和侃萌都擁有國家一級運動員的名銜；小宋老師擁有國家健將級運動員名銜。三人擊出的羽毛球，都可以輕易「釘」在紙皮箱或西瓜皮上。

明報記者 薛偉傑

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