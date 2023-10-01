歐中合資車廠Tesla 均成調查對象

歐盟強調調查不限中國製電動車

馮德萊恩發言後不久，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）接受《CNBC》訪問時補充，現階段歐盟的調查範圍尚未商定，目前正與中國政府部門展開初步諮詢，但強調調查絕不限於中國製電動車。

彭博引述消息稱，調查將評估中國補貼比亞迪、上汽、蔚來等，一些歐洲企業如BMW、雷諾（Renault）等與中國廠商有合資企業，這些歐洲企業也會備受調查。蒐集了初步證據後，歐盟擬與中國政府部門等相關機構磋商，研究補貼有多大程度損害歐盟廠商的利益。此外，消息稱最近歐盟調查電動自行車和光纖電纜等其他行業，發現補貼幅度介乎4%至17%之間。

Tesla曾稱滬超級工廠為出口中心

據消息指出，特斯拉也成為目標之一。彭博分析，特斯拉曾受中國祝福，例如獲准在內地開設全資上海超級工廠，特斯拉亦曾在上海工廠生產旗下Model 3轎車，自2020年起出口到海外，到2021年7月，特斯拉甚至稱該工廠為旗下主要汽車出口中心。據舒密特汽車研究數據，總計今年首7個月，估計特斯拉已有約9.37萬部產自中國的車輛出售到西歐，佔其總出貨量約47%；其次為上汽的MG名爵系列，其新車註冊量約為5.75萬個。

比亞迪、上汽、特斯拉均拒絕置評。蔚來聯合創始人、董事兼總裁秦力洪表示，無意違犯市場有關補貼的法規。

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