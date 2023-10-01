歐中合資車廠Tesla 均成調查對象

【明報專訊】歐盟委員會主席馮德萊恩高調發言後，有待歐委會與中國及其他車廠磋商，再發公開報告。不過，現時已有不少風聲傳出，透露調查目標及方向，比亞迪、上汽等內地龍頭電動車廠自然榜上有名，一些與中資有合資企業的歐洲車廠也成為調查對象，意外地連美國龍頭電動車廠特斯拉（Tesla）也受調查當中，因特斯拉在中國享受不少獨特好處。外媒引述消息稱，一旦調查結果商定，歐盟會採取必要措施反補貼，為歐盟產業提供公平競爭環境。
歐盟強調調查不限中國製電動車
馮德萊恩發言後不久，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）接受《CNBC》訪問時補充，現階段歐盟的調查範圍尚未商定，目前正與中國政府部門展開初步諮詢，但強調調查絕不限於中國製電動車。
彭博引述消息稱，調查將評估中國補貼比亞迪、上汽、蔚來等，一些歐洲企業如BMW、雷諾（Renault）等與中國廠商有合資企業，這些歐洲企業也會備受調查。蒐集了初步證據後，歐盟擬與中國政府部門等相關機構磋商，研究補貼有多大程度損害歐盟廠商的利益。此外，消息稱最近歐盟調查電動自行車和光纖電纜等其他行業，發現補貼幅度介乎4%至17%之間。
Tesla曾稱滬超級工廠為出口中心
據消息指出，特斯拉也成為目標之一。彭博分析，特斯拉曾受中國祝福，例如獲准在內地開設全資上海超級工廠，特斯拉亦曾在上海工廠生產旗下Model 3轎車，自2020年起出口到海外，到2021年7月，特斯拉甚至稱該工廠為旗下主要汽車出口中心。據舒密特汽車研究數據，總計今年首7個月，估計特斯拉已有約9.37萬部產自中國的車輛出售到西歐，佔其總出貨量約47%；其次為上汽的MG名爵系列，其新車註冊量約為5.75萬個。
比亞迪、上汽、特斯拉均拒絕置評。蔚來聯合創始人、董事兼總裁秦力洪表示，無意違犯市場有關補貼的法規。