Bill Ackman：通脹長升 美10年期債息數周見5厘

全球最大規模資產管理公司貝萊德（美：BLK）行政總裁芬克（Larry Fink），亦在同日預期美國10年期債息將升至5厘或以上，目前美國面對地緣政治緊張和貿易碎片化形成的結構性通脹，情况在過去30年未曾出現，不過如同1970年代的兩位數惡性通脹將不太可能重演。

威廉斯：聯儲局或完成加息

近期多名資深金融界人士相繼預期美息將持續上升，上周摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）曾指出，為應對通脹，聯儲局在最壞情况或會自目前5.5厘加息至7厘水平，對經濟影響將較3厘加息至5厘更嚴重，不過目前商界未準備好面對最壞情况。

上月聯儲局點陣圖預示，當局今年內仍會加息一次，不過紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）上周五表示，他預期聯儲局可能已完成加息周期，政策利率現時已經或接近頂位，不過當局將維持緊縮貨幣政策一段時間，以達央行2%的通脹目標。