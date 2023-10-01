標指表現今年最差 華府今勢局部停擺

美眾議院上周五以232票反對、198票贊成，否決來自共和黨籍議長麥卡錫的議案，這勢令到美國聯邦政府今天起不能支付數十萬名員工薪金，以及令軍隊未能出糧。麥卡錫在黨內右翼壓力下在法案內加上大削政府開支的條文，卻遇上21名共和黨眾議員倒戈，令法案不獲通過。

美經濟強韌 市場降明年減息幅度預期

美國經濟表現強韌，加上油價回升，市場降低明年減息幅度預期，10年期美國債息9月急升近半厘，拖累美股全月表現欠佳。標指9月累計跌幅為4.9%，納指跌5.8%，為去年12月以來最差單月表現，道指全月則跌3.5%，為今年2月以來最差。

分析：美股跌勢延續至10月初

個股方面，Nike（美：NKE）季績勝預期，上周五上升6.7%，啤酒股百威英博（美：BUD）獲美銀唱好，上升3.3%。郵輪營運商嘉年華（美：CCL）去季業績雖自疫後首度錄得盈利，不過該行上調預計今季虧損預期，上周五下跌逾 5%。

債息上升降低美股吸引力，加上油價上升，嘉信理財金融研究中心衍生工具分析主管Nathan Peterson表示，上述不利市場情緒因素沒有改變，近期美股回升似為連跌數日後的反彈，預期跌勢延續至10月初。他指出目前看淡股市的理據仍然充分，即將公布的企業業績，對今年內和明年初美股走向至關重要。