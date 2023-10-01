標指表現今年最差 華府今勢局部停擺

【明報專訊】美國眾議院上周五晚上否決由共和黨籍議長麥卡錫提出的臨時延長撥款法案，聯邦政府幾可肯定自今日起局部停擺，扭轉美股初段因通脹數據向好帶來升勢，標指下跌0.3%，收報4288點，道指跌0.5%報33,507點，納指則保持0.1%輕微升幅，收報13,219點。
美眾議院上周五以232票反對、198票贊成，否決來自共和黨籍議長麥卡錫的議案，這勢令到美國聯邦政府今天起不能支付數十萬名員工薪金，以及令軍隊未能出糧。麥卡錫在黨內右翼壓力下在法案內加上大削政府開支的條文，卻遇上21名共和黨眾議員倒戈，令法案不獲通過。
美經濟強韌 市場降明年減息幅度預期
美國經濟表現強韌，加上油價回升，市場降低明年減息幅度預期，10年期美國債息9月急升近半厘，拖累美股全月表現欠佳。標指9月累計跌幅為4.9%，納指跌5.8%，為去年12月以來最差單月表現，道指全月則跌3.5%，為今年2月以來最差。
分析：美股跌勢延續至10月初
個股方面，Nike（美：NKE）季績勝預期，上周五上升6.7%，啤酒股百威英博（美：BUD）獲美銀唱好，上升3.3%。郵輪營運商嘉年華（美：CCL）去季業績雖自疫後首度錄得盈利，不過該行上調預計今季虧損預期，上周五下跌逾 5%。
債息上升降低美股吸引力，加上油價上升，嘉信理財金融研究中心衍生工具分析主管Nathan Peterson表示，上述不利市場情緒因素沒有改變，近期美股回升似為連跌數日後的反彈，預期跌勢延續至10月初。他指出目前看淡股市的理據仍然充分，即將公布的企業業績，對今年內和明年初美股走向至關重要。