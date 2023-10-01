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經濟

內地官方製造業PMI上月回復擴張 分析：外需放緩本地信心仍弱 已見底惟難急彈

【明報專訊】近期中國內地經濟數據續見企穩，國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）報50.2，為3月以來首次回到50以上的擴張區間，較8月回升0.5，略高於市場預期的50.1。當中新訂單分類指數連續兩個月擴張，反映市場需求繼續改善，分析認為內地製造業似乎已經見底，不過外需明年仍然疲弱，本地消費者信心未見恢復，預期難以快速反彈。

明報記者 歐陽偉昉

製造業PMI構成指數當中，9月新訂單指數報50.5，按月升0.3，新出口訂單指數雖然仍處於收縮的47.8，不過較8月升1.1，在手訂單則按月再收縮0.6至45.3。生產指數按月升0.8至52.7，反映製造業生產擴張加快；反映用工景氣的從業人員指數，按月上升0.1至48.1，仍處於收縮區間。

新訂單連續兩月擴張 反映需求改善

連同上周公布的8月工業企業利潤，自去年6月以來首次按年回升，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，數據反映對內地製造業需求雖不強勁但有見底迹象，出口訂單受制外圍經濟放緩影響電子產品等需求，面臨較大壓力，但新訂單繼續擴張，反映過去數月疲弱的內需有一定程度復蘇，加上企業疫後去庫存已進行一年，差不多進入尾聲，亦帶動製造業供應鏈訂單回升。

不過，吳卓殷認為，內地製造業回穩後未能快速回升，偏向為L形走勢。雖然內地製造業在未來數個月，可受惠蘋果供應鏈和補庫存需求繼續改善出口，但明年外需仍然較弱，而內需則仍受企業和消費者信心較弱影響，居民對未來收入前景不明朗，會偏向增加餐飲和服務類消費，減少對汽車、電子產品等高價商品需求。

中小企PMI續收縮

按企業分類，大型企業PMI回升至擴張水平，按月上升0.8至51.6。不過，中型和小型企業PMI則繼續收縮，中型企業與8月持平在49.6，小型企業則按月升0.3至48.0。

彭博經濟研究指出，政策刺激開始發揮作用，但經濟反彈高度不平衡，部分產業受惠於公共投資和貨幣寬鬆，但房地產幾乎沒有企穩迹象，而中小公司仍在掙扎。若然沒有更多的政策支持，復蘇步伐將仍然波折。

非製造業PMI擴張加快

9月非製造業PMI報51.7，連續9個月擴張，高於市場預期的51.6，較8月升0.7，為4月以來首次回升。至於9月綜合PMI為52，較按月升0.7；其中服務業PMI升0.4至50.9，建築業PMI則升2.4至56.2。

吳卓殷表示，政府基建增加和推出支持房地產政策，提振建築相關企業情緒，不過建築業PMI長期處於擴張區間，但近兩年地產投資按年下跌，反映指標與房地產投資相關性不大。

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