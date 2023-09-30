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經濟
2023年9月30日星期六
陸振球 樓市解碼
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港股季結乾升436點 成交縮至677億 科網金融股領漲 資金熱炒黃金周概念股
Lalamove母企拉拉科技申港上市
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港8虛擬銀行全見紅 半年共蝕14億
港8月零售銷售324億 9個月最少
金管局陳家齊 傳掌港版淡馬錫
新世界稱毋須集資 可動用資金940億
沽新創建減收股息 鄭志剛：新商場收益可彌補
許家印「前妻」傳離港 轉走以百億計分紅
港金融中心指數排第4 續不敵星洲
美核心PCE通脹逾兩年低 聯儲11月不加息概率近85%
英向上修訂GDP增長 鎊匯做好
去庫存見效 Nike升一成
橋水達利歐憂美現債務危機
第3季新盤成交2130宗 按季挫24% 趙國雄：短期料不會掉頭減息 置業應量力而為
21 BORRETT ROAD 四房呎價撲8.4萬
CCL今年樓價升幅收窄至不足1%
紅山半島洋房 獲6000萬洽購至尾聲
apm「美食大笪地」獲黃偉綸捧場
陸振球：政府倘撤辣 因財政針拮到肉？
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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