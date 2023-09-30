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經濟

香港地產

紅山半島洋房 獲6000萬洽購至尾聲

【明報專訊】赤柱老牌豪宅紅山半島，因部分洋房涉嫌僭建問題而備受關注，個別業主更「割喉式」劈價；市場消息指出，屋苑有個別洋房獲洽購，若成功售出，原業主或蝕逾半億，料為該屋苑近年蝕幅最大個案；市場消息指，有關物業為紅山半島松柏徑雙號洋房，位於早前因黑雨嚴重山泥滑下斜坡的70、72、74號屋的「街尾」，實用面積3142方呎連花園及天台，原則屬4房雙套間隔。

若成交 「新港人」或蝕近五成

據悉，原業主為「新香港人」，去年中以9600萬元放售，至今年6月減價100萬元或1%至9500萬元；在9月初因暴雨引發山泥傾瀉後，再主動割價至6700萬元。據悉，物業近日獲準買家洽購，因物業有機會涉僭建被「鋤價」，準買家出價6000萬元，並洽購至尾聲。若落實成交，原業主較6年前購入價1.115億元，低5150萬元或46%。

另外，原由深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士持有的山頂歌賦山道15號，接管人曾在8月招標、9月19日截標，但據悉未售出；接管人再上載銷售安排，由下周二（10月3日）至11月30日再招標。

資料顯示，陳紅天2016年6月斥資約21億元，向莊士機構（0367）購入上述物業，佔地18,469方呎，若以可建樓面9212方呎計，每方呎樓面價約22.8萬元，曾創亞洲洋房呎價新高；物業現為一幢實用面積18,078方呎大屋，6房6套連閱讀室間隔，連9948方呎花園、2081方呎天台、1200方呎前庭及1631方呎庭院，車庫亦達2788方呎。

相關字詞﹕祥祺集團 歌賦山道15號 陳紅天 紅山半島

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