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經濟

香港地產

21 BORRETT ROAD 四房呎價撲8.4萬

【明報專訊】第3季即將完結，市區一手豪宅不乏大額成交；長實（1113）旗下已屆現樓的港島半山波老道21 BORRETT ROAD，透過招標售出一伙4房單位，為20樓2室、實用2154方呎，連雙車位成交價高逾1.808億元、折合實呎83,937元，買家成交期為60日並可獲贈廚櫃，上述成交亦屬今年4月以來項目首宗一手成交。

可留意是，長實去年9月曾以逾207億元作價，出售21 BORRETT ROAD予新加坡華瑞資本（Sino Suisse Capital）旗下基金LC Vision Capital，惟因對方未有按買賣協議的條款完成交易，而於今年夏天終止交易，長實殺訂逾20億元。

VICTORIA COAST連沽3伙套8566萬

至於華懋旗下南區薄扶林域多利道VICTORIA COAST，亦以招標形式連售3伙，單日吸金逾8566萬元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目上周末起開放現樓予準買家參觀，現時已累錄逾1000人次參觀，當中以港島區客佔多，而是次售出3伙，實用面積均逾1300餘方呎，成交價2480.6萬至3480.5萬元，成交實呎1.82萬至2.54萬元，買家分別來自港島半山及貝沙灣。

另新地（0016）旗下、同樣已屆現樓的北角海璇，新近售出第5座10樓B室，屬海景4房戶，實用面積1488方呎，成交價7588.8萬元，實呎5.1萬元，買家成交期為360日。

澐璟累售破百宗 吸金近52億

九龍方面，華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，9月至今連錄3宗成交、吸金逾3.1億元；而項目去年11月推出至今，累沽單位總數突破百伙、套現逾51.7億元，最新成交為第5座15樓A室，實用面積902方呎3房連套連儲物房間隔，前臨維港海景，成交價2713.36萬元、實呎逾3萬元。

相關字詞﹕澐璟 海璇

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