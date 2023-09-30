去庫存見效 Nike升一成

緩和中國銷售放緩擔憂

在截至8月底2024財年第一財季，Nike庫存價值按年大減10%，跌幅超出預期，反映該公司正逐漸去除舊貨，轉向利潤更高新貨品。第一財季毛利率按年僅跌0.1個百分點，在44.2%水平，高於分析師預期43.7%。不過第一財季收入按年僅升2%至129.4億美元，略低於分析師預期。Nike財務總監Matthew Friend稱，消費者對Nike品牌和產品需求非常強勁，證明消費者具有韌性。

大中華區表現繼續好轉，收入按年增長5%至17.4億美元，在匯率不變的基礎上按年增長12%，不過低於分析師預期18.3億美元。雖然分析師憂慮中國經濟增長可能較低，並影響Nike的銷售，但Nike行政總裁John Donahoe強調，無論宏觀經濟前景如何，Nike都對中國消費者充滿信心。他說，過去4個月兩次到訪中國，對中國市場，以及Nike在中國市場地位感覺良好。

該公司預計，第二財季整體收入較去年同期略為上升，毛利率將增長1個百分點。

（綜合報道）

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