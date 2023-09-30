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經濟
國際金融

英向上修訂GDP增長 鎊匯做好

【明報專訊】英國向上修訂GDP數據，反映其新冠疫情後的經濟復蘇比預期快。英國第二季GDP按季增長0.2%，與初值一致。第一季GDP按季升幅，則由0.1%向上修訂至0.3%。截至今年第二季末，英國的GDP規模，較2019年第四季疫情爆發前高出1.8%，升幅高於法國的1.7%及德國的0.2%，不過仍遠低於美國的6.1%升幅。

反映疫後復蘇較預期快

英國上修了過去兩年的GDP。去年整體增長率，由4.1%修訂至4.3%。至於2021的增長率，更由7.6%大幅修訂至8.7%。英國財相侯俊偉對數據表歡迎，強調英國經濟從疫情復蘇速度，比任何人原先想像快，最新數據再次證明懷疑者都是錯誤的。對首相辛偉誠來說，數據發布時機恰到好處，有助其爭取民意支持。他即將主持保守黨年度大會，並將討論何時大選。英鎊兌美元昨升0.5%，高見1.2265。

不過，羅兵咸永道（PwC）經濟學家Jake Finney指出，最新經濟數據不足以改變經濟停滯的狀况，如有什麼影響，那就是GDP數據向上修訂後，可能會輕微削弱英國今、明兩年的增長前景，因為經濟由低位反彈的潛力將會減少。

（綜合報道）

[國際金融]

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